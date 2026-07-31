viernes 31  de  julio 2026
SEGURIDAD

Perú avanza hacia el Escudo de las Américas para reforzar la lucha contra el crimen organizado

La administración de Keiko Fujimori apuesta por estrechar la cooperación con Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico y la inseguridad

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, habla durante la ceremonia en la que recibió sus credenciales presidenciales en Lima, el 15 de julio de 2026

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AFP
Keiko Fujimori toma posesión de la presidencia de Perú este martes 28 de julio 2026

Keiko Fujimori toma posesión de la presidencia de Perú este martes 28 de julio 2026

EFE/ Sebastián Blanco Salazar
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA._ El Gobierno de la presidenta conservadora Keiko Fujimori anunció este viernes que Perú avanza en su incorporación al Escudo de las Américas, la alianza regional impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de fortalecer la cooperación contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y otras amenazas a la seguridad.

El anuncio fue realizado por el canciller Carlos Espá durante la ceremonia de inicio de su gestión en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde reafirmó que la seguridad ciudadana y el fortalecimiento de la relación con Washington figuran entre las principales prioridades de la nueva administración.

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Prioridad en seguridad y cooperación con Estados Unidos

"Continuaremos los avances alcanzados con (...) nuestra incorporación al Escudo de las Américas", afirmó Espá ante diplomáticos y representantes de la prensa.

El ministro aseguró que la política exterior del nuevo Gobierno estará orientada a fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad.

"Nuestra prioridad será la lucha frontal contra la inseguridad ciudadana y la corrupción. Profundizaremos nuestras excelentes relaciones con Estados Unidos, un socio, aliado y amigo estratégico", sostuvo.

Asimismo, señaló que Perú impulsará una mayor coordinación con los países vecinos para enfrentar el crimen organizado que opera más allá de las fronteras nacionales.

Perú enfrenta un fuerte aumento de la violencia

El anuncio se produce en un contexto de creciente inseguridad. Perú atraviesa la mayor crisis de violencia de las últimas décadas, con un incremento sostenido de homicidios, extorsiones y actividades vinculadas al narcotráfico.

De acuerdo con cifras oficiales, los homicidios pasaron de cerca de 1.000 casos en 2018 a 2.600 en 2025, mientras que las denuncias por extorsión aumentaron de 3.200 a más de 26.500 en el mismo período.

El país también figura entre los principales productores mundiales de cocaína y continúa siendo un territorio de operación para organizaciones criminales transnacionales.

¿Qué es el Escudo de las Américas?

El Escudo de las Américas es una iniciativa de cooperación regional promovida por la Administración Trump para coordinar esfuerzos contra el crimen organizado transnacional.

El mecanismo contempla el intercambio de inteligencia, la cooperación judicial, el fortalecimiento de las capacidades policiales y la coordinación entre los países miembros para combatir redes de narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero y otras organizaciones criminales que operan en la región.

Con esta decisión, el Gobierno de Keiko Fujimori refuerza su estrategia de seguridad basada en una mayor cooperación con Estados Unidos y en el fortalecimiento de alianzas regionales para enfrentar el avance del crimen organizado en América Latina.

FUENTE: Con información de AFP

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