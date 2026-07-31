viernes 31  de  julio 2026
DEPORTES

Simone Biles visitará Lima para la cuenta regresiva a los Juegos Panamericanos

La estadounidense Simone Biles visitará por primera vez Perú y, además de una fiesta en la plaza mayor, también tendrá un encuentro con jóvenes gimnastas

La gimnasta estadounidense Simone Biles durante un partido de la NFL, el 18 de enero de 2026.

La gimnasta estadounidense Simone Biles durante un partido de la NFL, el 18 de enero de 2026.

PATRICK MCDERMOTT / GETTY IMAGES vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La superestrella de la gimnasia Simone Biles será la invitada de honor de la celebración por el inicio de la cuenta regresiva de los Juegos Panamericanos de Lima 2027, informó este jueves Panam Sports.

La estadounidense visitará por primera vez Perú y, además de la fiesta en la plaza mayor de Lima, también tendrá un encuentro con jóvenes gimnastas peruanos y una charla sobre salud mental con deportistas olímpicos locales.

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El itinerario de Biles incluye un recorrido por lugares emblemáticos del país, como Machu Picchu, señaló Panam Sports en un comunicado.

"Estoy muy emocionada por visitar Perú por primera vez para celebrar que comenzó la cuenta regresiva a un año de los Juegos Panamericanos de Lima 2027", dijo la deportista en un video publicado por el organismo.

"Hagamos historia juntos y comencemos el camino hacia Lima 2027 de una forma inolvidable. Nos vemos allí", animó Biles.

La capital de Perú, de 10 millones de habitantes, albergará por segunda vez la mayor justa polideportiva de América tras la edición de 2019.

Los XX Juegos Panamericanos se llevarán a cabo del 23 de julio al 8 de agosto de 2027, un año antes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

Biles, de 29 años, está considerada una de las mayores gimnastas de la historia con siete medallas de oro olímpicas cosechadas en su extraordinaria carrera.

Tres de esos títulos los logró en los Juegos de París 2024, donde hizo un emocionante regreso al escenario olímpico tras una larga pausa por motivos de salud mental.

A principios de junio, Biles reveló haber estado "a punto de morir" por una emergencia de salud por la que fue hospitalizada, de la que no dio más detalles.

Kharun supera otra vez a Dressel

Ilya Kharun derrotó este jueves al veterano Caeleb Dressel en la final de los 100 metros mariposa del Campeonato de natación de Estados Unidos con un tiempo de 50.05 segundos.

Con esta marca, la mejor del año a nivel mundial, Kharun logró su segunda victoria consecutiva sobre Dressel en la competencia que se celebra en Irvine, California.

El otro triunfo de Kharyn sobre el nueve veces campeón olímpico fue el miércoles en los 50 m mariposa.

Dressel, poseedor del récord mundial de los 100 m mariposa con 49.45, dominaba la final del jueves, pero no pudo contener después del viraje a Kharun, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Kharun logró esta presea para Canadá, pero este año está cambiando su federación de natación a Estados Unidos.

"Sabía que Dressel siempre iba a estar ahí arriba, pero también sabía que si me mantenía a su lado podría alcanzarlo al final", dijo el ganador a la cadena NBC.

Dressel, vencedor el martes en los 100 m libre, terminó segundo con un registro de 50.45 segundos, su mejor marca desde 2024.

FUENTE: AFP

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