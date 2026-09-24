De la Espriella confirma: integrante de disidencia de las FARC se entrega para evitar ser abatida

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, saluda durante la ceremonia de relevo de mando en la Escuela Militar José María Córdova, en Bogotá, el 26 de agosto de 2026.

BOGOTÁ.- El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella , confirmó la sometimiento a la justicia de Karen Yiceth Chocue Velasco , conocida con los alias de Tatiana o Quiricú, quien se desempeñaba como suplente de la dirección y jefa de la comisión de sanidad de la estructura Carlos Patiño, facción perteneciente a las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco.

La entrega se concretó en el municipio de Rosas, en el departamento del Cauca, al suroeste del país.

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Según el reporte oficial difundido por el mandatario colombiano en la red social X, la excombatiente entregó a las autoridades un fusil, una pistola, un vehículo, 27 proveedores y 902 cartuchos de munición.

En Rosas, Cauca, se sometió a la justicia una integrante de la estructura narcoterrorista Carlos Patiño, de las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco. Era suplente de la dirección del frente y encargada de su comisión de sanidad. Entregó un fusil, una pistola,… pic.twitter.com/u3WjYt4Yfu — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 24, 2026

Prontuario operativo e incautación de cocaína en Cartagena

Acciones terroristas atribuidas: las investigaciones vinculan a alias Tatiana con ataques armados contra tropas del Ejército en los sectores de La Leona y Pepinal, hostigamientos contra las Fuerzas Especiales de Colombia y la ofensiva del grupo insurgente durante la llamada "Retoma a El Plateado", en el cañón del Micay.

Incautación de droga en el Caribe: de forma paralela, el Ejecutivo informó sobre el decomiso de 885 kilos de clorhidrato de cocaína por parte de la Policía Antinarcóticos en el puerto de Cartagena. El cargamento, oculto en un bloque de piedra travertino, provenía del puerto del Callao en Perú y tenía como destino final la ciudad de Valencia, España.

"Se están entregando porque no quieren terminar en una bolsa. A los narcoterroristas que sigan atacando a Colombia los perseguiremos y daremos de baja como en derecho corresponde", aseveró el jefe de Estado al ratificar la continuidad de las operaciones militares y policiales en las zonas de mayor presencia del crimen organizado.