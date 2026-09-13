domingo 13  de  septiembre 2026
COLOMBIA

Abelardo De la Espriella dice que no van "a aflojar" ofensiva contra narcoterroristas

Un depósito ilegal del Clan del Golfo fue ubicado en Zaragoza, Antioquia, informó Abelardo De la Espriella. Reportó 18.750 capturas desde su llegada al poder

El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella dijo que su deber es proteger los intereses de la nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos&nbsp;

El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella dijo que su deber es proteger los intereses de la nación y "garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos" 

AFP
Por Sofía Nederr

BOGOTÁ.- El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, señaló este domingo que "la ofensiva de la fuerza pública" contra los narcoterroristas no dará tregua.

"No vamos a aflojar. A los narcoterroristas los vamos a perseguir sin descanso, golpeando sus estructuras, sus armas, sus finanzas y sus economías criminales. ¡Firme por la Patria!", indicó el mandatario derechista en su cuenta de X.

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También indicó que, desde que asumió el poder el pasado 7 de agosto, la fuerza pública colombiana suma 18.750 capturas, 1.940 armas de fuego incautadas y 1.746,5 hectáreas de coca erradicadas.

En su reporte, De la Espriella señaló que, en las últimas 24 horas, se hicieron 19 capturas y un sometimiento a la justicia. "En San Andrés de Cuerquia, Antioquia, nuestro Ejército Nacional combatió al grupo narcoterrorista estructura 36: un criminal fue dado de baja y otro capturado, herido en combate" informó.

Asimismo, en la zona de Sibaté, el ejército colombiano incautó 1.430 kg de marihuana; en Pereira, 1.786 kg; en La Pintada, 394 kg; y en La Tebaida, 653 kg de cocaína.

Un depósito ilegal del Clan del Golfo fue ubicado en Zaragoza, Antioquia. Allí incautaron 1.881 municiones, 19 proveedores y 2 ametralladoras.

"En Sevilla y Tuluá, Valle del Cauca, capturamos a 4 presuntos integrantes del frente 57 'Yair Bermúdez', entre ellos dos señalados cabecillas de zona, dijo el mandatario.

Gobierno de Petro

Según un informe de, al menos 125 ONG, durante el gobierno del izquierdista Gustavo Petro, los grupos armados ilegales en Colombia crecieron 90%.

El reporte con las cifras fue difundido el 10 de septiembre por la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo; la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) y la plataforma ciudadana Alianza de Organizaciones Sociales y Afines.

Según se documentó, el Clan del Golfo 152% a escala nacional y alcanzó un control territorial en, al menos, 429 municipios de los 1,103 que tiene Colombia.

Por su parte, los grupos disidentes de las Fuerzas Armada Revolucionarias de Colombia (FARC) aumentaron 109% con una presencia en 376 municipios, un 34% de todo el territorio nacional.

Los miembros de la guerrilla violenta del Ejército de Liberación Nacional (ELN) aumentaron 22%.

FUENTE: Con información de Abelardo De la Espriella/Semana

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