Presidente dominicano pide completar despliegue de la fuerza contra bandas en Haití

El presidente dominicano, Luis Abinader, dijo en su rendición de cuentas anual que observa "un desinterés e incapacidad de la comunidad internacional" ante la tragedia de Haití

NUEVA YORK .- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, reclamó este miércoles ante la Asamblea General de Naciones Unidas que se complete el despliegue de la fuerza internacional autorizada para combatir a las bandas armadas en el vecino Haití, cuyo mandato vence el próximo 30 de septiembre.

La Fuerza de Supresión de Pandillas es un operativo de 5,500 efectivos aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU en septiembre de 2025 —con 12 votos a favor y las abstenciones de China, Pakistán y Rusia— para combatir a las bandas armadas y reemplaza un mecanismo similar anterior que consiguió resultados magros, pero actualmente solo cuenta en Haití con al menos 450 agentes procedentes de Chad.

TENSIÓN Haití está perdiendo la batalla contra las bandas, ciudadanos protestan contra ola de violencia

Durante su discurso en el debate general del 81.º período de sesiones de la ONU, Abinader pidió además hacer cumplir el embargo de armas contra Haití y sancionar a quienes financian y protegen a las bandas, así como fortalecer la Policía, las Fuerzas Armadas y la Justicia haitianas.

El mandatario señaló que la fuerza cuenta actualmente con apenas una quinta parte de los efectivos autorizados y advirtió que su renovación debe ir acompañada de los recursos y tropas necesarios para cumplir el mandato.

Abinader recordó que República Dominicana ha aportado recursos al fondo fiduciario de la misión, facilitando desde su territorio el tránsito y la logística, además de una oficina de apoyo de Naciones Unidas, y ha colaborado con el régimen de sanciones y atendido en sus hospitales a personal de la misión.

Seguridad nacional

El presidente dominicano reiteró que la crisis haitiana constituye una cuestión de seguridad nacional para su país y afirmó que “no existe una solución dominicana” a la situación en Haití, que vive una crisis en todos los aspectos, marcada especialmente por la inseguridad a manos de las bandas armadas, que controlan la mayor parte de la capital.

Añadió que República Dominicana continuará protegiendo sus fronteras, aplicando sus leyes migratorias y fortaleciendo sus Fuerzas Armadas.

En su intervención, Abinader también destacó la reducción de la pobreza monetaria, el aumento de la inversión extranjera y las exportaciones, así como el crecimiento del turismo, y pidió revisar los criterios de acceso al financiamiento concesional para los países de renta media.

Asimismo, llamó a acelerar el financiamiento climático para los países del Caribe y destacó la adopción de una primera resolución global sobre el sargazo, impulsada por República Dominicana.

Según el representante jefe de la Oficina Integrada de la ONU en Haití (Binuh), Carlos Ruiz Massieu, la violencia de las pandillas ha dejado más de 1.400 muertos y 600 heridos en Haití solo entre abril y junio de 2026.

FUENTE: Con información de EFE/DLA