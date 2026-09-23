miércoles 23  de  septiembre 2026
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Disparos en el Aeropuerto Internacional de Miami provocan operativo policial y cierre parcial de la terminal

Hasta el momento se conoce que hay un detenido en relación con los hechos y que es presuntamente de origen británico, según confirmó bajo anonimato una fuente a DIARIO LAS AMÉRICAS. Las autoridades investigan el incidente

Fchada del Aeropuerto Internacional de Miami.&nbsp;

Fchada del Aeropuerto Internacional de Miami. 

AP/Wilfredo Lee
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Reportes sobre varios disparos en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) desataron la tarde de este miércoles un amplio operativo de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO), que dejó a una persona detenida y obligó a cerrar temporalmente una parte del nivel de salidas.

Los agentes acudieron a la terminal aérea alrededor de las 4:05 pm y pusieron bajo custodia a una persona. MDSO aseguró que no existía un tirador activo ni una amenaza para el público y que tampoco se reportaron heridos.

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La persona detenida sería de origen británico, según confirmó en exclusiva a DIARIO LAS AMÉRICAS una fuente cercana a la investigación que solicitó mantener su identidad bajo anonimato. Las autoridades no han revelado su nombre ni precisado su posible participación en el incidente.

La actividad policial provocó el cierre de la vía del nivel de salidas y del área comprendida entre las puertas 12 y 17. Todo el tránsito vehicular fue desviado hacia llegadas mientras los agentes investigaban lo ocurrido.

La Oficina de Comunicaciones del aeropuerto confirmó a este medio que los pasajeros y trabajadores permanecieron a salvo durante la movilización de las autoridades.

Poco después de las 6 pm, esa dependencia informó a este medio que las vías habían sido reabiertas y aseguró que ya no existía peligro para quienes se encontraban en el lugar de los hechos.

Las operaciones comenzaron a regresar a la normalidad tras la reapertura de los carriles del nivel de salidas. MDSO mantiene abierta la investigación y todavía no ha explicado qué originó los reportes de disparos.

DIARIO LAS AMÉRICAS continuará reportando sobre esta noticia en desarollo.

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