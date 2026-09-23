miércoles 23  de  septiembre 2026
CUBA

Díaz-Canel estrena 'Criterio Compartido' y desata críticas: "Más de lo mismo" y "sin soluciones"

Los cubanos viven apagones diarios de más de 20 horas, transporte público casi paralizado y una escasez de alimentos y medicinas

Personas caminan por una calle en La Habana, Cuba.

Personas caminan por una calle en La Habana, Cuba.

EFE
Por Alejandro Sardi

LA HABANA — El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, estrenó este miércoles su programa radial ‘Criterio Compartido’, un espacio, según él, “para dialogar sobre la realidad” de la isla, del cual muchos cubanos apenas se enteraron o lo escucharon y otros lo caracterizan como un discurso con “más de lo mismo” y “sin soluciones”.

En la primera edición, el designado Díaz-Canel se refirió, entre otros temas, a las 176 reformas económicas que impulsa el régimen y dijo que su objetivo es lograr que el país pueda producir más y que la población pueda "vivir mejor", pese a un escenario adverso.

Lee además
La sede de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba.
ECONOMÍA

EEUU ha enviado 1,67 millones de barriles de combustible a Cuba en lo que va de 2026
El actor cubano César Évora durante las grabaciones de la telenovela Mundo de fieras (EFE)
POLÉMICA

Actor César Évora lamenta condiciones de vida en Cuba tras reciente visita

Sin embargo, para el habanero Carlos Miguel Martínez, de 68 años, el presidente cubano no hizo más que referirse “a lo mismo de siempre, pero sin dar solución”.

Martínez insiste en que “lo único de lo que habla Díaz-Canel es de resistencia, de que hay problemas y de que hay que explicarlos”.

Pero lo llama a “dar soluciones” y reitera que ya “el país no está para resistir, ni para aguantar”, tras años de crisis económica y energética que han sumido la vida de los cubanos en apagones diarios de más de 20 horas, una paralización casi total del transporte público y una escasez cada vez más marcada de alimentos y medicamentos.

Situación difícil

El programa de Díaz-Canel está previsto que se emita cada dos miércoles, y se pretende que “sea de participación popular”.

“La idea es dialogar sobre los problemas del país, pero también sobre los avances en medio del feroz cerco imperial”, en referencia al bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos desde enero y a las sanciones que ahuyentan a las empresas extranjeras, puntualizó la pasada semana el régimen de La Habana en sus redes sociales al presentar la iniciativa.

La crisis energética en la isla fue otro de los aspectos abordados por el gobernante cubano, quien, como es costumbre, volvió a culpar de la "situación difícil" que atraviesa Cuba al bloqueo impuesto por Washington.

Esta situación, cuenta la habanera Martha Batista, no le permitió escuchar el programa.

“Yo no tenía corriente, no escuché nada”, señala la habanera de 58 años, quien insistió en que si la isla “se pasa más tiempo sin corriente que con corriente, no se puede escuchar nada; ni saber si va a hablar o no” (el gobernante).

“Tampoco lo quería oír”

Sin embargo, un octogenario que estaba sentado cerca de Batista en el emblemático Paseo del Prado de La Habana Vieja se mostró más inconforme con la iniciativa y comentó que no había escuchado el programa, pero “tampoco lo quería oír”.

“Ya que no den más muela ni nada de eso”, aseveró el anciano que pidió no revelar su identidad, haciendo referencia a que no se necesitaban más conversaciones con la población.

Criterio contrario mantiene Amado Martínez, un habanero de 79 años encargado del cuidado de los autos clásicos descapotables destinados al paseo de turistas, quien dijo que el programa del presidente podía “ser una idea buena”.

“Así el pueblo puede estar enterado de las cosas que están sucediendo”, apuntó.

Y mientras Díaz-Canel realiza su programa de radio, los cubanos se enfrentan todos los días al drama de la sobrevivencia y a un régimen que insiste en seguir gobernando tras 67 años de fracasos.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Trump asegura: "Rubio inmerso en las negociaciones" con La Habana, mientras el régimen niega conversaciones

Presidente dominicano pide completar despliegue de la fuerza contra bandas en Haití

Honduras estrecha el cerco contra las pandillas y endurece el régimen penitenciario

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Annette Taddeo, exsenadora estatal y candidata demócrata a directora financiera de Florida
LLAMADO

Líderes y activistas piden a Doral revocar acuerdo con ICE, alcaldesa responde

Integrantes de la Policía de Austin custodian la zona donde un migrante venezolano de 28 años resultó gravemente herido tras recibir al menos dos disparos por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) este domingo, en Austin, Texas. 
Investigación

Policía de Texas muestra videos que revelan un encuentro previo entre ICE y migrante herido de bala

De elecciones habló el presidente de EEUU, Donald Trump (c-d) en un encuentro con Delcy Rodríguez este martes, que supone un acercamiento inédito entre Washington y Caracas, en Nueva York
VENEZUELA

¿Qué hay detrás de la visita de Delcy Rodríguez a Nueva York?

Esta foto proporcionada por la oficina de prensa de la Presidencia de Venezuela muestra a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posando para una foto durante una reunión en Nueva York el 22 de septiembre de 2026.
Política

Donald Trump y Delcy Rodríguez se reúnen por primera vez en Nueva York en privado

La líder opositora, María Corina Machado, puntualizó que debe garantizarse la libertad plena, sin restricciones, de cada uno de los venezolanos que fueron secuestrados por razones políticas
POLÍTICA

María Corina Machado continúa varada en Panamá tras siete intentos de regresar a Venezuela, denuncia su equipo

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su homólogo chino, Xi Jinping, en Pekín, en mayo de 2026 
TERCER ENCUENTRO

Cita de Trump y Xi Jinping mide fuerzas e interés por acuerdos entre las dos potencias

Por Sofía Nederr
De elecciones habló el presidente de EEUU, Donald Trump (c-d) en un encuentro con Delcy Rodríguez este martes, que supone un acercamiento inédito entre Washington y Caracas, en Nueva York
VENEZUELA

¿Qué hay detrás de la visita de Delcy Rodríguez a Nueva York?

Fchada del Aeropuerto Internacional de Miami. 
ÚLTIMA HORA

Disparos en el Aeropuerto Internacional de Miami provocan operativo policial y cierre parcial de la terminal

Imagen referencial. 
Inmigración

EEUU anuncia nueva política de restricción de visas para evitar el llamado "turismo de nacimiento"

Thomas Jardon deberá enfrentar los cargos presentados por la fiscalía estatal de Miami-Dade. 
TRAS LAS REJAS

Acusan a directivo de ONG en Miami-Dade de desviar $1,2 millones destinados a personas sin hogar