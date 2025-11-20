Presidente de Panamá acompañará a María Corina Machado a recibir el Nobel de la Paz

CIUDAD DE PANAMÁ .- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, aseguró que viajará a Oslo, Noruega, para acompañar a la líder opositora de Venezuela María Corina Machado , a recibir el Nobel de la Paz , el 10 de diciembre próximo.

“Tengo que acompañarla”, dijo en conferencia de prensa, tras destacar el trabajo de Machado como “guerrera de la democracia y de la libertad”.

Mulino explicó que asistirá por invitación de Machado, razón por la cual tiene previsto viajar a la capital noruega entre los días 6 y 7 de diciembre para estar presente en la ceremonia de la entrega del Premio 2025.

Panamá por el Nobel de la Paz

“Ojalá pueda estar ella ahí”, expresó al aludir que Machado se encuentra en la clandestinidad desde donde ha liderado los actos y enviado sus mensajes en defensa los derechos humanos y de las libertades en Venezuela.

Machado ganó el Premio Nobel de la Paz 2025 “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, señaló el Comité Nobel noruego al anunciar el galardón el 10 de octubre pasado.

Machado ha defendido los resultados electorales de los comicios de 2024 que dieron el triunfo al opositor Edmundo González y cuyas actas están en resguardo en Panamá.

FUENTE: Con información EVTV, Moritoreamos