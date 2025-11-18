¡Final de película en CONCACAF! Siete selecciones se juegan el boleto al Mundial

Jugadores de la selección de Panamá durante una práctica, el 16 de noviembre de 2025.

CIUDAD DE PANAMÁ.- Siete selecciones de la CONCACAF pelearán el martes por tres boletos directos para el Mundial de Norteamérica 2026, en la última jornada de una eliminatoria que puede terminar en "tragedia" para Costa Rica , el equipo centroamericano con más participaciones mundialistas.

Surinam , Panamá, Jamaica , Curazao , Honduras , Haití y Costa Rica buscarán el pase directo a la máxima cita del fútbol. Dos de estas selecciones quedarán fuera de carrera el martes y se unirán a las ya eliminadas Guatemala , El Salvador , Trinidad y Tobago , Bermudas y Nicaragua .

FÚTBOL Cristiano Ronaldo hace oficial que el Mundial 2026 será su último

FÚTBOL El duro sendero hacia el Mundial 2026 llega a su momento culminante

La eliminatoria de CONCACAF otorga tres billetes para los líderes de los grupos y dos cupos, a los dos mejores segundos, para una repesca intercontinental.

Será el final de un clasificatorio que llenó de ilusión a las aficiones de selecciones más modestas, que vieron en la ausencia de México, Estados Unidos y Canadá -ya clasificadas por ser anfitrionas- una oportunidad histórica para acudir al Mundial.

"Espero que Panamá clasifique, es un anhelo que compartimos todos los panameños, sería un gran avance para nuestro fútbol", dijo a la AFP Adrián Cedeño, un abogado panameño de 33 años.

Surinam por su primer Mundial

En el Grupo A, Surinam y Panamá, empatados en el liderato, se juegan el boleto. Los caribeños visitan a Guatemala y los canaleros reciben al colista El Salvador.

Surinam parte con la ventaja de tener 3 tantos más a favor que Panamá, que para clasificar debe esperar un pinchazo de su rival en Guatemala, sin nada en juego, o golear a El Salvador para descontar la diferencia de goles.

Dirigido por el exarquero Stanley Menzo, del Ajax de Amsterdam, y con una pléyade de jugadores formados en Países Bajos, Surinam no conoce la derrota en esta eliminatoria.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Concacaf (@concacaf)

Poder clasificar al Mundial "es un regalo para el país", señaló Menzo.

Panamá, que aspira a su segunda participación mundialista pese a tener una liga semiprofesional, jugará arropado por su afición, que teme que Surinam se vea favorecido por una hipotética falta de intensidad de Guatemala.

Los jugadores "saben la ilusión que tiene todo un país por clasificar a este Mundial", afirmó el técnico panameño Thomas Christiansen, quien no "duda" de que Guatemala se juegue su imagen "dejándose ganar".

Drama en Costa Rica

En el Grupo C, Honduras, Haití y Costa Rica aspiran a la gloria. Hondureños y haitianos encabezan la llave con 8 puntos, seguidos de los ticos con seis unidades.

El drama se vivirá en San José, donde Costa Rica recibe a Honduras en el clásico centroamericano. A los locales solo les vale ganar si no quieren ver el Mundial por televisión, después de seis participaciones, las tres últimas consecutivas.

"El equipo trabaja, los muchachos tienen una gran voluntad por hacer las cosas", pero "es un momento fuerte, difícil, no esperábamos estar en esta circunstancia", reconoció el seleccionador de Costa Rica, el mexicano Miguel Herrera.

Embed View this post on Instagram A post shared by FCRF (@fedefutbolcrc)

El duelo se prevé crispado, ante una afición que aún tiene marcada en su memoria aquel Brasil 2014, donde Costa Rica sorprendió al dejar por el camino a Inglaterra, Italia y Grecia y llegar hasta cuartos de final.

Con una victoria, y salvo que Haití gane de local a Nicaragua, Honduras estaría en su cuarto Mundial.

Sin embargo, su técnico, el colombiano Reinaldo Rueda, denunció insultos y "ofensas" denigrantes por parte de aficionados hondureños descontentos con el equipo.

"Es el partido de nuestras vidas", declaró el volante hondureño Devron García.

Jamaica o Curazao

En el Grupo B, Curazao clasificará por primera vez a un Mundial si gana en Jamaica, a la que solo le vale vencer para regresar casi tres décadas después a una Copa del Mundo, tras Francia 1998.

Curazao llega con 11 puntos y Jamaica con 10. Los "Reggae Boyz", que perdieron el liderato en la fecha anterior, parten con la ventaja de jugar ante su afición, en Kingston.

Sin embargo, Curazao llega invicto y ya derrotó a los jamaiquinos en la eliminatoria.

FUENTE: AFP