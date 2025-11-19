miércoles 19  de  noviembre 2025
¡Sorpresa de sorpresas! Curazao clasifica a su primer Mundial

Cientos de personas que abarrotaban los bares y restaurantes en Willemstad, capital de Curazao, estallaron de júbilo tras la clasificación de su selección

Fanáticos de Curazao celebran luego de que su selección clasificara por primera vez a un Mundial de fútbol, el 18 de noviembre de 2025.

RICARDO MAKYN / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE PANAMÁ.- Curazao se convirtió el martes en el país más pequeño en clasificar a un Mundial, en una frenética y última jornada de las eliminatorias de la CONCACAF, en las que Panamá y Haití también sellaron su pase a la máxima cita del fútbol, que se realizará en Norteamérica en 2026.

Además, Jamaica y Surinam obtuvieron los dos cupos en juego para disputar una repesca intercontinental que se celebrará en marzo.

El atacante argentino Lionel Messi camina sobre el campo durante un partido contra Colombia, el 10 de junio de 2025.
Messi solo piensa en Argentina y si llega al Mundial podrá alcanzar récords de asombro
El centrocampista croata Luka Modric (izq.), número 10, disputa el balón con el centrocampista feroés Arni Frederiksberg, número 11
Croacia no falla y Modric disputará en 2026 su quinto Mundial

"Me hace sentir increíble, increíble porque somos el país más pequeño que jamás haya llegado al Mundial, le demostraremos a todo el mundo que somos pequeños, pero tenemos un gran corazón", dijo sin identificarse a la AFP un aficionado de Curazao que salió a celebrar.

Pero mientras los clasificados celebran, Costa Rica y Honduras, las selecciones centroamericanas con más participaciones mundialistas, lloran su eliminación.

El técnico de Costa Rica, el mexicano Miguel Herrera, anunció que no seguirá, mientras que el entrenador de Honduras, el colombiano Reinaldo Rueda, rompió en llanto en plena rueda de prensa tras quedar fuera del Mundial.

La eliminatoria de la CONCACAF otorgó tres billetes para los líderes de los grupos y dos cupos para la repesca a los dos mejores segundos.

La competición llenó de ilusión a las aficiones de selecciones más modestas, que vieron en la ausencia de México, Estados Unidos y Canadá —clasificadas por ser anfitrionas— una oportunidad histórica para acudir al Mundial.

Curazao a su primer Mundial

Curazao hizo historia al empatar 0-0 frente a Jamaica en Kingston, para quedarse con el primer lugar del Grupo B del clasificatorio de la CONCACAF.

El equipo curazoleño llegó a Jamaica necesitado solo de un empate, ante unos "Reggae Boyz" que aplazarán la ilusión de volver a una Copa del Mundo después de 28 años, con el repechaje como última oportunidad.

Sin embargo, afrontarán esa repesca con un nuevo técnico, tras la renuncia del inglés Steve McClaren.

Tras el pitazo final, la hazaña de los dirigidos por el neerlandés Dick Advocaat se transformó en gritos de júbilo, abrazos y lágrimas, una fiesta esperable para un equipo que representa una isla con menos de 200.000 habitantes.

Curazao, acostumbrada a habitar los últimos puestos de la región hasta hace apenas una década, se convierte así en la quinta selección caribeña que accede a una fase final mundialista, después de Cuba, Haití, Jamaica y Trinidad y Tobago.

Panamá, goleó y convenció

En el Grupo A, Panamá selló su pase al golear 3-0 a El Salvador en el Estadio Rommel Fernández de la capital panameña.

Esta victoria clasifica por segunda vez a Panamá al Mundial, tras Rusia 2018, y envía a Surinam, que también se jugaba el boleto directo, a la repesca.

"Ahora no hay quien nos pare", dijo el seleccionador panameño, el hispano-danés Thomas Christiansen.

A esta última fecha, Surinam llegó empatado con Panamá en la tabla, pero con una ventaja de 3 goles sobre los canaleros, que debían esperar un pinchazo de su rival, que perdió 3-1 en Guatemala.

Con Christiansen, amante del fútbol de toque de la escuela del FC Barcelona, donde fue jugador, el equipo canalero terminó invicto el clasificatorio.

"Si mañana alguien llega tarde a trabajar lo entendemos, es un patriota que festejó hasta tarde", escribió en su cuenta de X el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

Haití vuelve 50 años después

Haití regresa a un Mundial medio siglo después de su primera participación, en Alemania 1974. Los caribeños lograron su boleto tras ganar 2-0 a Nicaragua.

Los haitianos, que jugaron como locales en el "destierro" de Curazao, por la crisis social y política que atraviesa su país, terminaron como líderes del Grupo C, por delante de Honduras y Costa Rica.

En San José, ticos y hondureños empataron 0-0, pero no fue suficiente para que accedieran a la repesca.

Cuartofinalistas en Brasil 2014, donde firmaron su mejor actuación histórica en seis participaciones mundialistas, los ticos apenas lograron un triunfo en la ronda final.

"Estoy apesadumbrado", afirmó el 'Piojo' Herrera.

FUENTE: AFP

