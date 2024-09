Presión internacional se mantiene en Venezuela tras elecciones: las acciones son progresivas

Todo esto ocurre mientras siguen los esfuerzos de varios países para solventar la situación generada con los resultados de los comicios: el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha publicado las actas de votación y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), luego de un peritaje, avaló la reelección de Maduro.

La internacionalista Elsa Cardozo indica que la orden de aprehensión contra González Urrutia “es parte del libreto” de lo que ocurre en Venezuela y se había advertido varias veces como estrategia de Maduro y su gente para desarticular a la oposición, desanimar y enfrentar “la tremenda pérdida de legitimidad constatada con los resultados de la elección y que debe ir aumentando en la medida en que el gobierno insiste en reprimir por todos lados”.

Añade que este escenario ha sumado preocupación en el ámbito internacional y confirma que la administración de Maduro está negada a sentarse a negociar y a dialogar.

“Todo lo que ha venido ocurriendo ahora no es síntoma de estancamiento de la situación venezolana y de pérdida de impulso a la presión contra el fraude. Eso internacionalmente se ha mantenido y de hecho han estado aumentando las declaraciones y cada vez más claras y precisas sobre la gravedad del anuncio insustanciado del gobierno venezolano”, apunta.

Destaca que el “atajo” asumido por el chavismo, mediante el máximo tribunal para blindar los resultados oficiales, no ha tenido efectividad dentro de la comunidad internacional. Y a su vez puntualiza que han venido aumentando e incorporándose las declaraciones, denuncias, condenas y rechazos a la violación de derechos humanos, “que no ha hecho más que escalar dentro del país”.

La internacionalista destaca la forma cómo se han movido los representantes de las izquierdas latinoamericanas tras las presidenciales en Venezuela y en ese sentido resalta las recientes declaraciones de Celso Amorim, consejero especial del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien tildó de autoritarismo la orden de detención contra el líder opositor.

Amorim señaló como “muy preocupante” la decisión de detener a Edmundo González Urrutia: “Sería una detención política y en Brasil no aceptamos detenciones políticas".

EEUU a cuentagotas

En un comunicado de la Cancillería, Venezuela condenó la incautación del avión de Maduro.

“Venezuela denuncia ante la comunidad internacional que, una vez más, las autoridades de los Estados Unidos de América, en una práctica criminal reincidente que no puede ser calificada de otra cosa que no sea piratería, ha confiscado ilegalmente una aeronave que ha venido siendo utilizada por el presidente de la República”, dijo la Cancillería el 2 de septiembre.

La aeronave fue trasladada por integrantes de varias agencias estadounidenses al estado de Florida: el Departamento de Seguridad Nacional, la Oficina de Industria y Seguridad, el Departamento de Comercio y el Departamento de Justicia.

El politólogo Carlos Romero, experto en relaciones internacionales, señala que la atención sobre Venezuela se mantiene y que las posiciones se manejan de forma gradual. Expresa: “Este es un proceso de cuentagotas por parte de Estados Unidos. Es decir, no está tomando una política de enfrentamiento total. Por una parte, amenaza e incauta el avión y por la otra abre más posibilidades de que empresas petroleras vayan a Venezuela”.

A su juicio, en caso de que se profundizaran las controversias entre EEUU y Venezuela, “pudieran darse mayores sanciones de carácter económico y no podemos dejar de pensar en la posibilidad de que haya un bloqueo económico”.

Romero explica que un bloqueo de esta naturaleza es distinto a las sanciones que se desarrollan y originan en términos de actividades comerciales y económicas, “pero, un embargo petrolero seria ya una situación mucho más grave”.

“En coordinación con nuestros socios estamos considerando una variedad de opciones para demostrarle al señor Maduro y a sus representantes que sus acciones en Venezuela tendrán consecuencias”, advirtió el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, el 3 de septiembre en una conversación con medios de comunicación.

Las afirmaciones se produjeron un día después de que se diera a conocer la orden de aprehensión contra González Urrutia. La medida de captura fue avalada por el juez Edward Briceño, con competencia en terrorismo, luego de que la Fiscalía acusó al opositor de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, conspiración, sabotaje de sistemas y delitos de asociación.

“Este es solo otro ejemplo de los esfuerzos del señor Maduro por mantener el poder por la fuerza y negarse a reconocer que el señor González ganó la mayoría de los votos el 28 de julio”, dijo Kirby.

El internacionalista Luis Daniel Álvarez cree que hay un regreso a la política del abordaje de la situación venezolana por bloques. Apunta que esto es palpable en las posiciones de Estados Unidos, de la Unión Europea y un grupo creado en Panamá, Ecuador, Perú y Argentina y otro de Colombia y Brasil.

“Hay tableros de juegos muy movidos que, al no haber una articulación, genera que se pierdan esfuerzos”, asevera.

A su juicio, la iniciativa de Brasil y Colombia es la que puede llevar a una conversación dentro del escenario actual.

Manejo de recursos

Por su parte, Elsa Cardozo señala que la administración de la presión se ha evidenciado con la posición de los países que están comprometidos con el retorno democrático a Venezuela, no solo desde EEUU, también desde Europa y Canadá.

“No solo se trata de más presión internacional, también de más incentivos y un cuidadoso manejo de los recursos que se utilizan. Pienso que lo que ha ocurrido en los últimos años es una reevaluación de la eficacia de las sanciones, sin retirarlas todas, pero sí haciendo ajustes en algunas”, afirma.

Cardozo señala que no está claro si la administración de Maduro podría sortear sanciones en el contexto actual, como lo ha hecho en otros momentos. “Eso está por verse porque el tema de Maduro no es solo sobre las sanciones o el de la pérdida de legitimidad, también lo mucho que exige mantener el gobierno por la fuerza en una situación que además se perfila de insuficientes recursos”, asevera.

“Maduro ha sabido cómo sortear las sanciones hasta ahora mediante el Club de los Amigos”, apunta Carlos Romero.

El politólogo indica que la efectividad de esos respaldos actualmente no puede asegurarse. “Los Estados Unidos en materia de sanciones y en materia política pueden llegar a acuerdos con China y Rusia que no le presten más las facilidades de una puerta trasera a Maduro, eso tiene que ver con el plano internacional y con las condiciones de la situación internacional actual: Ucrania, Medio Oriente; que pudieran poner a Venezuela en una situación de carácter internacional mucho más catastrófica, en el sentido de que no va a tener la posibilidad de escaparse de las sanciones”, puntualiza.

