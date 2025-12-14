domingo 14  de  diciembre 2025
PRESIDENCIALES

Primeros resultados de balotaje en Chile conceden amplia ventaja al candidato de la derecha

Tras iniciar el conteo de votos en Chile, el derechista José Antonio Kast y la comunista Jeannette Jara esperan los resultados en sus comandos de campaña

En el centro de Santiago de Chile, los seguidores del derechista José Antonio Kast comenzaron a sonar las bocinas de los automóviles en señal de triunfo

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SANTIAGO.- El candidato de la derecha, José Antonio Kast, obtenía este domingo una amplia ventaja frente a la izquierdista Jeannette Jara y se perfila como el futuro presidente de Chile, según los primeros resultados del conteo oficial.

Kast, un abogado ultraconservador de 59 años, se imponía con el 60% de los apoyos sobre su rival de origen comunista y representante de una coalición de centroizquierda, que obtenía un 40%, contabilizado el 20% de los votos, de acuerdo con los datos informados por el Servicio Electoral (Servel).

Lee además
El candidato presidencial de Chile, José Antonio Kast, del partido Partido Republicano.
CHILE

José Antonio Kast cierra campaña prometiendo devolver el "orden y la seguridad" a Chile
Un huaso, un vaquero tradicional chileno de las llanuras centrales, vota en un colegio electoral durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago el 14 de diciembre de 2025. 
JORNADA ELECTORAL

Chile elige presidente con la derecha como favorita por primera vez desde la dictadura

En el centro de Santiago, los seguidores de Kast comenzaron a sonar las bocinas de los automóviles en señal de triunfo, constataron periodistas de la AFP.

Las mesas de votación para el balotaje presidencial en Chile comenzaron a cerrar este domingo 14 de diciembre a las 18H00 (21H00 GMT), constataron periodistas de la AFP.

El Servicio Electoral (Servel) espera un rápido conteo de los sufragios. Más de 15,6 millones de electores estaban llamados a votar de manera obligatoria.

Los chilenos eligieron al sucesor de Gabriel Boric entre la comunista moderada Jeannette Jara, que representa a una coalición de izquierda, y el exdiputado de derecha José Antonio Kast, amplio favorito en los sondeos.

Kast y Jara en sus comandos

Tras iniciar el conteo de votos en todo el país, Kast y Jara esperan los resultados en sus comandos de campaña.

Mara Sedini, vocera del comando de José Antonio Kast, dijo: "Tenemos que esperar los resultados, tenemos que ver que la gente se manifieste, por supuesto, esperamos que José Antonio Kast sea el próximo presidente de nuestro país".

Asimismo, Sedini señaló que creen firmemente en el respeto de las instituciones democráticas, más allá de quienes gobiernan. "Chile tiene que seguir funcionando de aquí en adelante y eso implica siempre estar resguardando nuestras instituciones, nuestras tradiciones, nuestra cultura y eso parte por La Moneda y la Presidencia", expresó.

Por su parte, la candidata presidencial de la coalición de izquierda chilena, Jeannette Jara, pidió respeto para los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile.

"Yo espero que tengamos un mejor futuro para Chile, un país que viva sin que sea el odio ni el miedo lo principal y que quien gane, respete los resultados debidamente como corresponde y, por cierto, contribuir para lo que viene porque Chile nos necesita a todas y a todos", señaló en declaraciones a la prensa.

Nuevo período en Chile

El candidato presidencial que resulte vencedor en el balotaje de este domingo asumirá el poder de Chile el 11 de marzo de 2026.

En el Palacio de La Moneda se encuentra el presidente Gabriel Boric, junto a su gabinete, mirando de cerca los resultados. Se preparó una llamada al ganador y al perdedor de la segunda vuelta. Se espera que el mandatario realice una vocería para cuando se sepan los resultados.

Para este lunes 15 de diciembre, está prevista una reunión entre el presidente electo y Boric en La Moneda.

FUENTE: Con información de AFP/El Mercurio/The Clinic

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
