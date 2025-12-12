viernes 12  de  diciembre 2025
Un gran acuerdo nacional en Chile es el desafío del presidente que resulte electo este domingo

El probable triunfo de José Antonio Kast sobre la izquierdista Jeannette Jara, en medio de la crisis, sería una gran sorpresa histórica, afirma analista

Esta combinación de fotografías de archivo, tomadas el 16 de noviembre de 2025, muestra los candidatos presidenciales de Chile. Jeannette Jara, de la coalición Unidad por Chile, pronunciando un discurso tras la publicación de los primeros resultados de las encuestas a pie de urna de las elecciones generales, en Santiago, el 16 de noviembre de 2025, y a José Antonio Kast, del Partido Republicano, pronunciando otro discurso tras la publicación de los primeros resultados de las encuestas a pie de urna de las elecciones generales, en Santiago, el 16 de noviembre de 2025.&nbsp;

RODRIGO ARANGUA / AFP 

RODRIGO ARANGUA / AFP
Por Olgalinda Pimentel

SANTIAGO DE CHILE.- A dos días del balotaje presidencial en Chile, los candidatos José Antonio Kast, del derechista Partido Republicano, y Jeannette Jara, del Partido Comunista, cerraron sus campañas con propuestas emblemáticas sobre seguridad y migración, pero el gran desafío para el ganador es rescatar un gran acuerdo nacional y la democracia.

“Es lo único que ha dado buenos resultados en Chile”, afirma el analista internacional y académico Ricardo Israel, al ofrecer su análisis sobre estos comicios tras la primera vuelta presidencial que se considera la elección más masiva desde 1989, lo que se atribuye al voto obligatorio.

El balotaje se presenta con particularidades que apuntan hacia el escenario de triunfo más probable.

Mayor opción en el balotaje

“Todo indica que deberá ganar Katz por dos razones”, afirma Israel, experto en la política chilena y excandidato en 2013, al señalar al candidato que si bien quedó en segundo lugar en noviembre, se posiciona como favorito para el domingo 14 de diciembre.

La primera es que la derecha, conformada por los Partido Republicano, Unión Demócrata Independiente y Partido Nacional Libertario, se dividió en tres candidaturas “y la suma de las tres supera el 50% de los votos”, apunta.

Estudios dan por descontado que los que votos que obtuvo el libertario Johannes Kaiser (de cuarto con 13,9%) y los de la demócrata independiente Evelyn Matthei (de quinta con 12,5%) abonarían el triunfo de Katz , sin contar con los del Partido con la Gente de Franco Parisi, quien sorprendió con 19,7% de los sufragios.

“La segunda razón es que por rara vez y la primera vez desde el regreso a la democracia, los temas que definieron la elección, como son la delincuencia, el problema fronterizo, la inmigración ilegal y sobre todo la crisis económica, son temas naturalmente de la derecha”, afirmó el especialista.

“En ninguna otra elección desde el retorno a la democracia esto debiera haber ocurrido. Así que todo indica que deberá ganar Katz”, aseguró aunque los votos obtenidos por Franco Parisi, del Partido con la Gente, quien sorprendió con 19,7% de los sufragios “deberán distribuirse sin problemas entre ambos candidatos”.

Acuerdo de vuelta a Chile

Para Israel, los nuevos cinco millones de votantes no se observan relevantes esta elección. “Esta es la primera que se va a dar sobre otro cribaje o paradigma, que es el que dieron los resultados de los referéndum constitucionales y por lo tanto debería ser un voto más favorable a la moderación que al izquierdismo”.

Consideró que el proceso estará marcado por la tendencia histórica del sí y el no, del plebiscito del dictador militar Augusto Pinochet, y por la “tremenda crisis” bajo la administración del Gabriel Boric, el “gobierno más izquierdista desde Salvador Allende (1970-1973).

Ante este panorama, el triunfo de Kats luce cercano y tiene dos alternativas.

“Una, ser un gobierno de derecha, y eso sería una crisis para él porque la derecha tiene una mala tradición de coaliciones, pasa más tiempo peleando y lo demostraron las tres candidaturas que formando una coalición. Y la otra alternativa es invitar a lo que dio resultado en Chile, a un gran acuerdo nacional para el desarrollo económico y la democracia”.

“Esto fue lo que dio resultado en el momento en que Chile estaba mucho más dividido que ahora, y fue después de la dictadura del general Pinochet”, añadió.

Dijo no tener la certeza de que el candidato republicano tomará ese camino.

“Lo que Chile necesita es la democracia y un gran acuerdo nacional como el que le dio al país los mejores 30 años de su historia. Perdió el rumbo con la violencia, pero lo ideal sería que retomara los acuerdos que hicieron grande a Chile”.

FUENTE: Entrevista a Ricardo Israel, analista internacoinal y académico

