viernes 3  de  octubre 2025
Perú

Prisión preventiva al presunto autor intelectual del crimen contra tres mujeres en Argentina

Un juez en Perú ordenó nueve meses de detención preventiva con fines de extradición contra Tony Valverde, acusado de homicidio agravado en Argentina

Captura de pantalla / @EsTendenciaEnX
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BUENOS AIRES — El peruano Pequeño J, acusado de ser el cerebro de un triple asesinato en Buenos Aires, esperará en una prisión de Perú la resolución de la petición de extradición por parte de Argentina, informó este viernes el Poder Judicial.

"Se ordena nueve meses de detención preventiva con fines de extradición contra Tony Valverde, por el presunto delito de homicidio agravado de tres mujeres en Buenos Aires, Argentina", indicó el juez Cristhian Chumpitaz.

"Existen suficientes elementos de convicción para la detención, entre ellos peligro de fuga, debido a que la pena por la que se le acusa fluctúa entre los 15 y 35 años", señaló el juez.

El magistrado en una cárcel de la ciudad de Cañete, al sur de Lima.

Crimen atroz

La semana pasada fueron encontrados a las afueras de Buenos Aires los cuerpos enterrados y mutilados de dos jóvenes mujeres y una adolescente, en un crimen que conmocionó a la sociedad argentina. El crimen fue retransmitido en vivo por redes sociales a un grupo de 45 usuarios.

La fiscalía peruana había pedido 9 meses de prisión preventiva hasta que se culmine el proceso de extradición de Valverde, que estuvo vestido con una camiseta blanca y custodiado por dos policías en una comisaría al sur de la capital, donde siguió la audiencia de forma remota.

Su abogado, Marcos Sandoval, aseguró que era "inocente y pidió su libertad con comparecencia restringida", tras señalar que Pequeño J se dedicaba en Argentina a cosechar arándanos y vender calcetines.

El jueves, el argentino Matías Ozorio, de 28 años, acusado de ser cómplice del peruano, fue deportado de Perú a su país.

Las autoridades peruanas retuvieron a Ozorio y Valverde el martes en Lima. Con estas dos, ya son nueve las detenciones realizadas por este caso.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
