Policía argentina detiene a séptima persona por triple asesinato en medio de entrevista por TV

Parientes y amigos de las tres adolescentes asesinadas asisten a una protesta bajo la consigna: "No hay víctimas buenas ni malas, solo femicidios", haciendo referencia a su supuesta relación con el trabajo sexual, en Buenos Aires, el 27 de septiembre de 2025.

BUENOS AIRES. - La policía de Argentina detuvo este lunes 29 de septiembre a una séptima persona, mientras era entrevistada en televisión, por el triple asesinato en Buenos Aires presuntamente vinculado con el narcotráfico y cuyos escabrosos detalles sacuden al país.

La semana pasada fueron encontrados en la periferia de la capital los cuerpos de tres jóvenes que habían desaparecido el viernes anterior. Los brutales asesinatos de Lara Gutiérrez, de 15 años, y de Morena Verdi y Brenda del Castillo, ambas de 20 años, fueron transmitidos en vivo por redes sociales a un grupo cerrado como mensaje "aleccionador" por parte de un jefe narco, según autoridades locales.

La nueva detenida, Florencia Ibáñez, aseguró en la entrevista televisiva que no tiene vinculación con el crimen. La mujer declarará este martes ante el fiscal del caso, informó su abogado a medios locales.

La aprehensión se dio luego de que se conocieran imágenes en las que se la ve en un auto de un tío suyo, Víctor Sotacuro, detenido el viernes pasado en Villazón, ciudad boliviana fronteriza con Argentina.

Los investigadores sospechan que el vehículo se usó como apoyo a una camioneta blanca que trasladó a las tres víctimas hasta el domicilio donde fueron asesinadas.

Sotacuro fue vinculado a la camioneta blanca a la que las víctimas subieron engañadas, presuntamente con una oferta de trabajo sexual, de acuerdo con reportes periodísticos.

El abogado de Florencia Ibañez, Guillermo Endi, dijo que “sabíamos que esto podía pasar desde el momento en que se comprueba que ella está arriba del auto y así se lo hicimos saber al fiscal (..) Voy a hablar con la Policía. Va a entregar todo, el teléfono, el auto, todo. Ya le presentamos todo al fiscal”.

Añadió: “Es más, es mejor, porque ella no tenía dónde ir y estaba amenazada”.

Tortura a jóvenes

Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez fueron torturadas antes de ser asesinadas. El crimen generó un fuerte repudio social cristalizado en una manifestación el sábado en la que miles de personas se movilizaron al Congreso nacional en Buenos Aires al grito de justicia.

La policía busca a "Pequeño J", peruano de 20 años acusado de ordenar los crímenes, que operaría en Zavaleta, al sur de la capital argentina, y sobre quien pesa una orden de captura internacional. También se busca a su presunto lugarteniente, de 23 años.

