Profesor cubano y su alumno, presos por cantar "Patria y Vida" en Cuba

"No fui alumno de él, pues estudié en la vocacional y el impartía clases en el preuniversitario de San Germán, pero sí le aseguro que el nivel profesional que tenía era tan alto que cuando compartía con sus alumnos me contaban su manera tan particular y tan didáctica de dar clases. Libertad para este profesional", escribió un usuario llamado Yanier López Pereira.

Un cubano llamado Rafa Ernesto Sánchez, quien dice ser amigo y colega de trabajo de Grave de Peralta, pidió su libertad inmediata y afirmó que sus "alumnos y las personas que te quieren no se quedarán de brazos cruzados y vamos a hacer que el mundo se entere de que detrás de las rejas de la dictadura está uno de los más grandes profesores de Cuba".

Sánchez dijo que el profesor cubano encarcelado es "alguien que si lucha por la libertad de Cuba bajo los verdaderos principios de José Martí y no desde el cinismo de la dictadura que utiliza su nombre para llamarlo Apóstol".

"Por cantar una canción que 'no es de sus favoritas' hoy detrás de unas rejas están los ideales de un verdadero patriota. Hermano, sé que no van a cesar las exigencias del pueblo holguinero y de nuestro pueblito San Germán, vamos a inundar las redes mi gente", agregó Sánchez.

Un cubano llamado Jorge Enmanuel Pérez dijo a DIARIO DE CUBA que tras el arresto no se conoció la localización del profesor y su alumno, pero de acuerdo con información obtenida de los agentes policiales, habrían sido trasladados a un predio conocido popularmente como 'El Anillo', ubicado en la calle Narciso López entre las calles Martí y Frexes.