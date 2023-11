Protesta en La Habana Vieja ante "desesperación" por escasez de agua

"Nosotros estamos tranquilas. De aquí no nos vamos hasta que no traigan, por lo menos, una pipa de agua. Ya no aguantamos más", se escucha decir a una de las mujeres en un video.

"No estamos haciendo nada ilegal, estamos reclamando nuestro derecho", aseguró una mujer en otro video difundido por CubaNet, que reseñó que los manifestantes, en su mayoría mujeres "se plantaron en el sitio alrededor de 20 minutos hasta que varios policías llegaron hasta el lugar y comenzaron a tomar los nombres de las personas, incluso de aquellos que estaban grabando como forma de intimidación". Explicaron que, después de la protesta, les enviaron a los vecinos de esa zona tres pipas con agua.

La protesta fue "un grito de desesperación por una crisis exacerbada por sequías y fallos en la infraestructura de distribución", señaló El Toque en su perfil de Facebook.

"Los manifestantes -la mayoría mujeres y algunos menores- se apostaron en la calle con cubetas y otros depósitos vacíos para hacer ver la gravedad del problema", informó.

El Toque añadió que el verano pasado, "cortes prolongados en el suministro de agua ya habían afectado severamente a los ciudadanos" y que hoy en día unas 450.000 personas en Cuba "están afectadas por la escasez de agua, aunque el número podría ser mayor".

"La disminución de las lluvias, con solo el 88 % de la media histórica en los últimos doce meses, ha provocado una notable reducción en los niveles de agua embalsada y subterránea", destacó el medio independiente.

"Este tipo de protesta es cada vez más común en Cuba", comentó el diario digital 14ymedio. "En septiembre pasado, los vecinos de la calle Dragones, entre Rayo y San Nicolás, en Centro Habana, levantaron una improvisada barricada que obligó a las autoridades a trasladar un camión cisterna hasta la barriada aquejada por la falta de agua".

La Habana, y en especial esa zona, lleva varios años sufriendo una profunda crisis de abasto de agua potable, lidiando con el pésimo estado de las tuberías y la falta de acciones del régimen, informó diariodecuba.com.

En julio pasado, la empresa estatal Aguas de La Habana reconoció que alrededor de 77.000 habitantes de la capital cubana se encontraban afectados por la falta de servicios de abasto de agua por redes técnicas, debido a problemas con los equipos de bombeos, la inestabilidad eléctrica en los sistemas fundamentales de suministro y afectaciones por tormentas eléctricas.

Escasez de electricidad

Entretanto, otro problema en la isla sigue siendo la falta de energía. El régimen informó el sábado que casi el 30% del territorio sufriría apagones durante dicha jornada.

"Los frecuentes cortes en el suministro eléctrico han sido motivo de malestar social en el país y uno de los detonantes de las protestas de los últimos dos años, incluidas las del 11 de julio de 2021, las mayores de toda la historia de Cuba", subrayó Diario de Cuba.

FUENTE: Con información de martinoticias.com / diariodecuba.com