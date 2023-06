¿Qué hace un avión de EEUU en Caracas de cara a las primarias de la oposición?

CARACAS . - La elección primaria de la oposición será autogestionada. Aunque el consenso en la oposición era aceptar la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral (CNE) la crisis institucional del organismo, generada por la renuncia de todos sus integrantes, provoca que la oposición deba transitar por un camino que la mayoría de sus integrantes no querían recorrer.

No contar con la asistencia técnica del CNE provocará que la oposición deba proyectar una logística mucho menor para sus primarias de la que inicialmente estaba proyectada. De 7.000 mesas de votación deberá pasar ahora a un escenario de aproximadamente 4.000 mesas.

Paradójicamente, la crisis institucional del CNE y los efectos que genera en la organización de la primaria favorecen significativamente a la opción electoral de María Corina Machado, especialmente porque el grupo de electores con mayor disposición a apoyarla en la primaria encontraban en el CNE un factor que disuade la participación electoral. Ahora, ese factor no existe.

La Comisión Nacional de Primaria se ha impuesto un lapso de seis semanas para localizar espacios públicos que puedan utilizarse como centros de votación, además de contratar a los proveedores de servicios y productos necesarios para el evento. Dos tareas significativamente complejas en Venezuela, porque los privados que presten sus instalaciones para las primarias, como los proveedores que acepten trabajar para la oposición, deben estar dispuestos a asumir las represalias políticas, económicas y fiscales por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

¿Las primarias autogestionadas pueden garantizar que electores de zonas populares participen con misma facilidad que otros, o tendrán que forzosamente moverse hasta las capitales de los estados? Esta pregunta no tiene aún una respuesta concreta y es la esencia de los reclamos de candidatos como Henrique Capriles Radonski o Manuel Rosales. Si la primaria se limita a las zonas clase media sus opciones de derrotar a María Corina Machado disminuyen significativamente.

De entrada, el presidente de la Comisión Nacional de Primaria Jesús María Casal ha rechazado que el evento se pueda organizar en iglesias. Sostiene que se está realizando

“una pesquisa preliminar para consolidar acuerdos con distintas instituciones, entidades privadas, ONG, centros empresariales y gremiales, para que se puedan utilizar algunos espacios, y acondicionar algunos en plazas u otros espacios públicos para organizar la votación".

Según Casal “la primaria autogestionada en su conjunto es un esfuerzo financiero muy grande y solamente será posible con esa contribución de todos los venezolanos en nuestro territorio, en el exterior. Hay procedimientos de recaudación que se van a activar pronto, además de contribuciones voluntarias que ya personas han dado”.

Todos contra Machado

Aunque circunstancialmente la ausencia del CNE en la primaria favorezca a la candidatura de María Corina Machado desde su entorno siguen advirtiendo de la existencia “de un plan para frenar el camino triunfador de la candidata de Vente Venezuela hacia la Presidencia de la República”, así lo denunció el dirigente nacional, Omar González Moreno. “Maduro no sabe qué hacer para detener el avance arrollador de María Corina Machado y por eso están desesperados armando un falso positivo con la idea de sacar del juego a la líder liberal venezolana», apuntó el vocero del partido de la libertad.

Las quejas de Capriles Radonski

Si María Corina Machado es la principal beneficiada de la ausencia del CNE en la primaria, Capriles Radonski es uno de los principales perjudicados al disminuirse significativamente la cantidad de centros y mesas de votación y limitarse a zonas clase media o de alta densidad poblacional.

"Nosotros creemos que tiene que ser una primaria para todos, que incluya a todos los venezolanos, vivan donde vivan, especialmente la clase media popular, que se cubra todo el territorio nacional”, sostiene Capriles Radonski que exigió a la Comisión de Primaria la habilitación de, al menos, 4.012 centros de votación y 6.996 mesas electorales “distribuidas a lo largo de toda nuestra Venezuela”.

Según Capriles Radonski “el reto que tiene la Comisión Nacional de Primaria es replantear la primaria, pero nunca bajando los niveles de participación. No contar con la logística electoral genera una dificultad que hay que gestionar (…) Nosotros no queremos una primaria VIP. Queremos una primaria donde los sectores populares y los más pobres del país tengan la oportunidad de participar”

Retroceso electoral

La crisis institucional generado por el chavismo en el CNE y la consecuencia posterior en la organización de la primaria constituye un “gran retroceso que vaticina un mayor cierre electoral”, desde la perspectiva de Michael Penfold, Fellow del Wilson Center e investigador de políticas públicas

“Es evidente que el desmontaje del CNE es un gran retroceso que vaticina un mayor cierre electoral que pudiese acelerar vertiginosamente -seguramente con múltiples inhabilitaciones adicionales que vendrán en las próximas semanas. La disolución de ese CNE que muchos ven con displicencia es verdaderamente trágica; pues permitió nada menos que una elección regional y local validada internacionalmente aún con observaciones e irregularidades de fondo bien documentadas, algo que no había ocurrido en Venezuela en más de una década”, sostiene el investigador.

“Las motivaciones políticas del chavismo para hacerlo son múltiples: torpedear las primarias (que ya estaban comenzando a movilizar a la sociedad), desalentar el voto opositor, dividir a los partidos, colocarle obstáculos adicionales a la negociación en México, impulsar la polarización, retrasar la actualización del registro electoral; pero sobre todo postergar cualquier anuncio de una fecha cierta de la elección presidencial.”

La amenaza del TSJ

La decisión de organizar una primaria autogestionada no exime a este evento de futuras amenazas. El candidato presidencial independiente Andrés Caleca ha alertado sobre las amenazas jurídicas en contra del evento. “No tengo la menor duda de que el gobierno, si las primarias caminan hacia el éxito, hará lo posible por hacerlas implosionar y hacerlas fracasar. Me refiero al tema jurídico en primer lugar. La constitución vigente establece casi textualmente con respecto a este tema, que las elecciones para elegir autoridades internas de los partidos políticos y de los sindicatos deben ser supervisadas por el CNE (…) Pareciera taxativo que, en el caso de las organizaciones políticas y sindicales, la presencia del CNE es obligatoria. Por supuesto, hay interpretaciones sobre esto. (…) No debemos perder de vista la amenaza que ya ha sido formulada, que hay un recurso en camino, algunos personeros del gobierno de mucho nivel han dicho que estas primarias sin el CNE serían ilegales”.

Siguen las conversaciones EEUU-Maduro

En medio del debate sobre el cambio del CNE y su impacto en la primaria, el avión Phoenix Air Gulfstream III operado por el gobierno de EEUU y empleado para operaciones de rescate de la CIA aterrizó en Caracas. El avión permaneció en suelo venezolano por aproximadamente 50 minutos para emprender vuelo posterior a San Juan (Puerto Rico).

Presumiblemente el avión trasladó a Caracas a Roger Carstens, enviado especial del presidente Joe Biden para asuntos de rehenes. Al momento de redactar esta nota son ocho los ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela acusados de conspiración en contra del gobierno de Nicolás Maduro.