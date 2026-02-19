jueves 19  de  febrero 2026
VENEZUELA

Presa política que dio a luz en prisión recibe medida de arresto domiciliario: vuelve a casa con su bebé

Maykelis Borges fue arrestada por ser la pareja del teniente retirado Cristian Hernández, perseguido por el régimen por participar en una supuesta conspiración denominada "Aurora"

Maykelis Borges fue detenida arbitrariamente por funcionarios del régimen chavista el 29 de enero de 2025. Tenía dos meses de gestación

Un Mundo Sin Mordaza
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- La presa política venezolana Maykelis Borges fue excarcelada del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en las cercanías de Caracas, junto a su bebé de seis meses, aunque continuará privada de libertad bajo régimen de arresto domiciliario.

Así lo informó el director del Foro Penal, Alfredo Romero, a través de su cuenta en X, en donde indicó que Borges “salió de la cárcel INOF rumbo a su casa”. No obstante, agregó que la joven, de 26 años, no ha recibido libertad plena y sigue sometida a medidas restrictivas impuestas por el régimen venezolano.

La ONG Caleidoscopio Humano confirmó la medida: "Este #19Feb fue llevada a su casa en Caracas por funcionarios policiales. Además, tiene como medida cautelar la prohibición de declarar sobre su caso públicamente".

Un parto en prisión

El caso de Borges había sido denunciado un mes antes por el Foro Penal, que recordó que la joven cumplió un año encarcelada el pasado 29 de enero, acusada sin pruebas de terrorismo y traición a la patria por el régimen chavista.

“Maykelis Borges cumple un año tras las rejas junto con su pequeño hijito; es el rostro de la crueldad contra la mujer y la maternidad en Venezuela”, señaló la ONG en su momento, mediante un comunicado.

Borges fue detenida en enero de 2025 con apenas dos meses de embarazo. De acuerdo con la organización, su detención respondió a una práctica de “criminalización por afecto”.

Fue arrestada únicamente por ser la pareja del teniente retirado Cristian Hernández, perseguido por el régimen participar en una supuesta conspiración denominada "Aurora", utilizándola como “rehén para presionar a terceros”.

Desaparición forzada

El Foro Penal denunció que Borges fue sometida a 90 días de desaparición forzada, durante los cuales el Estado ocultó su paradero y le negó acceso a abogados de su confianza.

Posteriormente fue recluida en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y luego en el INOF, donde permaneció en condiciones precarias. El 11 de agosto de 2025 fue trasladada de emergencia para una cesárea, dando a luz bajo custodia militar.

Desde entonces, la joven permaneció encarcelada junto a su bebé, a pesar de las reiteradas peticiones de organizaciones humanitarias y defensores de derechos humanos.

Borges enfrenta cargos de terrorismo y traición a la patria “sin más evidencia que sus vínculos personales”, de acuerdo con la ONG. Su caso, recalcaron, ejemplifica cómo la persecución política en Venezuela “no respeta el derecho a la vida, ni siquiera el de los niños por nacer”.

Aunque Borges logró salir del penal este jueves, su traslado a casa bajo arresto domiciliario no representa una liberación, sino un cambio de forma en su privación de libertad.

FUENTE: Con información del Foro Penal

