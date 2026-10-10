¿Quiénes son los presos políticos en Cuba y por qué importa saberlo?

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LA HABANA.- Hablar de presos políticos en Cuba conduce casi siempre a una discusión sobre cifras. Las organizaciones de derechos humanos publican registros que no siempre coinciden, pero las diferencias no necesariamente responden a errores de contabilización. También pueden deberse a los criterios utilizados para incluir cada caso, las fechas de actualización y la información disponible para verificar la situación de cada persona.

Antes de comparar cantidades, es necesario precisar qué se entiende por preso político, qué circunstancias permiten atribuir esa condición a una persona y cómo distinguir entre quienes continúan encarcelados y quienes ya recuperaron la libertad.

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Estos planteamientos adquieren especial relevancia ante una eventual apertura política en Cuba, una petición internacional de información o un proceso de excarcelaciones que requiera identificar individualmente a las personas privadas de libertad.

¿A quién se considera preso político?

Uno de los marcos de referencia internacionales más explícitos es la Resolución 1900 (2012) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. El documento establece criterios para identificar a los presos políticos, entre ellos que la privación de libertad se imponga por motivos políticos, resulte manifiestamente desproporcionada por esas razones, se aplique de forma discriminatoria o derive de un procedimiento manifiestamente injusto vinculado a motivos políticos.

La calificación no depende únicamente del delito que las autoridades atribuyan a una persona. También exige examinar las circunstancias de su detención, la conducta que originó la actuación estatal, los derechos que ejercía y las garantías procesales que se respetaron durante el procedimiento.

En el ámbito interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha abordado las detenciones por motivos políticos y el uso del derecho penal como instrumento de persecución. Sus pronunciamientos sobre estas prácticas permiten examinar situaciones en las que las normas penales o las medidas de prisión preventiva se utilizan para restringir derechos fundamentales.

No toda detención arbitraria constituye necesariamente un caso de persecución política. Para determinar si una persona reúne los criterios de preso político, es necesario examinar las circunstancias concretas de su privación de libertad y los elementos que sustentan esa calificación.

La condición no depende de una sentencia firme

La calificación de preso político no se limita a quienes cumplen una condena. También puede comprender a personas que permanecen en prisión provisional u otras modalidades de privación de libertad, siempre que las circunstancias de sus casos se ajusten a los criterios aplicables.

Por tanto, la etapa del procedimiento judicial no determina por sí sola esa condición. Lo relevante es examinar las razones de la privación de libertad y las circunstancias en las que se produjo.

Esta distinción permite comprender por qué no todas las personas incluidas en un registro se encuentran en la misma situación jurídica. Una persona condenada a prisión, otra que permanece a la espera de juicio y alguien detenido temporalmente pueden haber sido objeto de actuaciones con motivaciones políticas, pero sus circunstancias procesales y el tiempo que han permanecido privados de libertad son diferentes.

También es necesario distinguir entre quienes continúan encarcelados y quienes han sido excarcelados. Una persona que recupera la libertad puede seguir sometida a una condena, a restricciones o a otras formas de persecución por motivos políticos. Sin embargo, su situación cambia respecto de un registro que busca identificar a quienes permanecen privados de libertad en una fecha determinada.

Por qué las cifras de las organizaciones no siempre coinciden

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), Justicia 11J, Cubalex y Prisoners Defenders documentan situaciones relacionadas con la represión política y las privaciones de libertad en Cuba. Sin embargo, para comparar sus registros es necesario examinar qué casos incluyen, qué categorías utilizan y con qué frecuencia actualizan la información.

No todos los registros tienen necesariamente el mismo objetivo. Algunos pueden centrarse en las personas que permanecen encarceladas por motivos políticos; otros pueden documentar detenciones vinculadas a protestas, condenas, denuncias de arbitrariedad o vulneraciones de derechos fundamentales.

También pueden existir diferencias en las fechas de corte, las fuentes consultadas y el grado de verificación de cada caso. Por eso, una discrepancia entre dos cifras no demuestra por sí sola que una de las organizaciones esté equivocada. Para establecer las causas de esa diferencia, es necesario comparar las metodologías y comprobar si ambas contabilizan el mismo universo de personas.

Las categorías también deben distinguirse con precisión. Las expresiones «preso político», «preso de conciencia», «detenido por motivos políticos», «condenado por motivos políticos» y «excarcelado» no son necesariamente equivalentes ni describen la misma situación.

Una comparación rigurosa requiere establecer qué significa cada categoría y evitar sumar o enfrentar cifras que corresponden a grupos diferentes.

Identificar a las personas y actualizar su situación

Un registro puede documentar un conjunto amplio de personas afectadas por la persecución política y, al mismo tiempo, distinguir sus respectivas situaciones jurídicas. Para ello, resulta útil identificar a cada persona, documentar las circunstancias de su caso y actualizar la información sobre su situación procesal y su condición de libertad.

La información necesaria para comprender un caso no se limita a confirmar que una persona fue detenida. También importa determinar si continúa encarcelada, si permanece en prisión provisional, si recibió una condena, si fue excarcelada o si sigue sometida a otras medidas.

Esta actualización es especialmente relevante cuando se producen excarcelaciones. Una persona puede aparecer en un registro histórico de presos políticos y haber recuperado posteriormente la libertad. Si esa modificación no queda reflejada, las cifras pueden dejar de representar la situación existente en la fecha en que se consultan.

La posibilidad de consultar públicamente un registro tampoco determina, por sí sola, la calidad de la información que contiene. Para evaluar su utilidad es necesario considerar la actualización de los datos, la identificación de cada caso y los criterios utilizados para documentarlo. Las modalidades de acceso pueden variar entre organizaciones, entre otras razones por sus políticas de protección de datos.

La cuestión central es si la información disponible permite comprobar, cuando sea necesario, quién permanece privado de libertad, cuál es su situación actual y qué elementos sustentan su inclusión en el registro.

De la documentación a la verificación de las excarcelaciones

La experiencia cubana ofrece un precedente significativo. En marzo de 2016, durante una intervención ante la prensa, Raúl Castro pidió que le presentaran los nombres de los presos políticos y afirmó que, si existían, los liberaría. Posteriormente, diversas organizaciones difundieron listas nominales, aunque no todas coincidían en su contenido ni tenían el mismo alcance.

El episodio puso de relieve la importancia de identificar individualmente los casos cuando se discute la existencia de presos políticos y se solicitan liberaciones. Una cifra global permite dimensionar un fenómeno, pero no sustituye la información necesaria para examinar la situación de una persona concreta.

La experiencia venezolana también ha puesto de relieve la importancia de verificar individualmente las excarcelaciones, especialmente cuando las cifras oficiales no coinciden con los casos confirmados por otras fuentes. En esos procesos, comprobar quién recuperó efectivamente la libertad resulta fundamental para determinar cuántas personas continúan detenidas.

Ambas experiencias muestran que documentar los casos y disponer de información actualizada para verificar su situación son tareas relacionadas, pero distintas.

Qué importancia tendría ante una eventual apertura en Cuba

Una consulta periodística, una petición internacional o un eventual proceso de excarcelaciones pueden requerir información nominal actualizada y verificable, además de cifras generales. En esas circunstancias, resulta necesario distinguir entre las personas que continúan encarceladas, quienes recuperaron la libertad y quienes permanecen sometidos a otras medidas vinculadas a una persecución política.

Una solicitud de liberación individualizada requiere identificar a las personas afectadas, actualizar su situación y aportar elementos que sustenten la petición. Esto no significa que toda iniciativa política o diplomática deba incluir necesariamente una lista exhaustiva, sino que la identificación y verificación de cada caso resulta esencial cuando se reclama la liberación de personas concretas.

La precisión de las categorías tampoco implica excluir a víctimas de la represión. Permite distinguir las circunstancias de cada persona, evitar duplicaciones y comprender qué representan las cifras publicadas.

Ante una eventual apertura política en Cuba, la cuestión no sería únicamente cuántos presos políticos hay, sino también dos preguntas fundamentales:

¿A quién estamos considerando preso político y con qué criterios?

Y, una vez definidos esos criterios, ¿podemos identificar a quienes los cumplen y comprobar cuáles de ellos continúan privados de libertad?

Las respuestas permitirían evaluar con mayor precisión los registros disponibles y verificar los cambios que pudieran producirse durante un eventual proceso de excarcelaciones. Para quienes continúen encarcelados, esa capacidad de identificación y seguimiento podría tener consecuencias concretas.

FUENTE: Con información de Diario de Cuba