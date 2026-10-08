Díaz Ayuso a la izquierda: "Nos llevan a Venezuela, a Cuba, porque van contra la justicia y la ley"

MADRID. El pleno de la Asamblea de Madrid, este 8 de octubre, fue el escenario de la amenaza por parte de Manuela María Bergerot, portavoz del partido de izquierda Más Madrid, que advirtió: “En las calles de Madrid no habrá paz”.

Bergerot trató de responsabilizar al gobierno de Madrid por la muerte de Maricarmen Abascal, la octogenaria que fue desalojada de su piso y murió dos semanas después, y de la crisis de la vivienda en España.

Lo que hizo subir la tensión política en la sesión, pero de inmediato la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le dio una respuesta y le recriminó a la izquierda su gestión, aludió a las acampadas y protestas en la Puerta del Sol y les acusó de alentar la confrontación social.

“¿Nos están amenazando físicamente? ¿Están tan mal?”, increpó Díaz Ayuso a Bergerot.

La presidenta de la Comunidad de Madrid añadió: “Tienen la cara de cemento armado. Y, durante todos estos años, decenas de miles de personas se han ido a la calle por distintos motivos y no han dicho absolutamente nada. Se acaba la legislatura y les han pillado con el pie cambiado. Y Pedro Sánchez les ha tomado el pelo”.

Díaz Ayuso, sin dar tregua, afirmó: “Resulta que la manifestación y la concentración son contra Pedro Sánchez, que no tiene liderazgo, y ha aprovechado para convocar elecciones. Y ustedes están haciendo el caldo gordo y se van a quedar en las raspas. Porque cuando no se tienen principios, cuando no se tiene timón, cuando no se tiene coherencia, van a acabar como están acabando siempre, porque nadie quiere a los ultras”.

La presidenta del PP en la capital española, prosiguió: “Y ustedes podrán decir que Madrid y las calles de Madrid, podrán quemar lo que quieran, pero no van a quemar la voluntad de los madrileños”.

Díaz Ayuso defendió la dignidad de los madrileños, a quienes catalogó de gente trabajadora, empobrecida, obrera, esa que madruga, paga sus impuestos y no como los izquierdistas que acampan en la Puerta del Sol. “Son los que de verdad levantan España, saben que nada es regalado y que ustedes podrán llamar a la revolución y las quemas de las calles. La gente sabe que aquí hay que pelear por cotizar y ustedes, les están negando su libertad de trabajar cuando, de manera ilegal, acampan y ocupan espacios públicos para intereses privados. Sí, señoría, tienen la cara muy dura”.

Les recriminó que ahora pretendieran “que cuatro personas que no han cotizado en su santa vida le digan a gente de 60 o 70 años que tiene dos casas que se las tienen que robar por la pretendida lucha de clases”.

Díaz Ayudo advirtió: “Nos llevan a Venezuela, nos llevan a Cuba, porque van contra la justicia, contra la ley, contra los derechos humanos. El hogar no es un lugar de vivienda. No han hecho más que robar desde la Moncloa, regalárselos a sus amigos independentistas todo lo que fuera y ahora, que se les acaba el crédito, tienen que desentrañar la pancarta”.

Para finalizar, atizó más el fuego: “No pueden dar más vergüenza. Están pasados de moda y se van a ir a la calle. ¡Asúmanlo! Y en las calles de Madrid no va a haber paz, señoría”.

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FUENTE: Con información de redes sociales/El País/ Heraldo de Aragón