EEUU afirma que Cuba se vio presionada a reducir en un tercio sus misiones en el exterior

WASHINGTON . Estados Unidos cree que gracias a su presión diplomática Cuba se vio obligada a reducir en cerca de un tercio sus misiones laborales en el exterior, aseguró este jueves el Departamento de Estado.

En su informe anual sobre tráfico humano en todo el mundo, el organismo dedica un capítulo especial a Cuba, considerado uno de los doce países que patrocinan directamente ese fenómeno.

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“El aumento del compromiso diplomático de Estados Unidos para denunciar las prácticas de trabajo forzoso y emplear restricciones de visado, entre otras, reducirá el número de medidas de trabajadores afiliados al régimen y de países que reciben misiones laborales”, según el informe.

En el texto se agrega que: "Estas acciones contribuirán a combatir el esquema de trata de personas del régimen cubano (...) y disminuir el número de trabajadores afiliados al régimen cubano en el exterior de 24.000 al inicio de 2025 a entre 15.000 y 18.000 trabajadores en 2026” lo que representa una reducción de entre el 25% y el 37,5% respectivamente.

Trabajo forzoso y trata de personas

Las “misiones laborales” cubanas, básicamente de personal sanitario, son una fuente de ingresos de divisas para La Habana en medio de una grave crisis financiera y social.

“Los profesionales de la salud representan el 75% de la fuerza laboral civil exportada por Cuba y constituyen una fuente financiera vital para el régimen”, aseguró el Departamento de Estado.

En el documento también se señala que: “El régimen desvía entre el 50 y el 95% de los salarios de los trabajadores exportados y les paga un estipendio escaso, por debajo de lo que ganan otros profesionales que realizan un trabajo similar. El régimen regula y controla sus pasaportes y credenciales médicas. Los somete a toques de queda y vigilancia; socava su derecho a la libertad de movimiento; y utiliza leyes y reglamentos que, si se cuestionan o no se cumplen, conducen a castigos arbitrarios, como el exilio. Los sobrevivientes también informaron que el régimen los sometió a criminalidad forzada al obligarlos a falsificar registros médicos y fabricar procedimientos para sustentar los registros que produjeron”.

Tras el giro a la derecha en diversos países de América Latina, esas misiones han sido canceladas, en algunos casos tras décadas de trabajo sobre el terreno.

Varios países caribeños anularon las misiones en 2025. Este año Honduras, Guatemala, Jamaica y Guyana tomaron la misma decisión.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció en un informe de abril de este año las retenciones de salario, las extensas jornadas laborales y la retirada de pasaportes de personal cubano de esas misiones.

El informe alertó de que, en ciertos casos, esas misiones médicas podrían ser equiparadas a trabajo forzoso y trata de personas.

La Habana respondió señalando que esos programas son voluntarios, y que los trabajadores reciben un salario completo.

Esos programas, que en países como Venezuela significaron un aporte clave a los servicios de salud nacionales, son una "expresión de solidaridad y cooperación", según la cancillería cubana.

En 2026 aún había personal cubano en 53 países, según el Departamento de Estado.

FUENTE: Con información de AFP/Departamento de Estado