lunes 31  de  agosto 2026
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Lionel Messi anuncia su retiro de la selección argentina

El fin de la carrera de Lionel Messi con la albiceleste, con la que ganó el Mundial de 2022, tiene lugar a tres semanas de la muerte de Jorge Messi, su padre

El delantero argentino Lionel Messi, número 10, celebra junto al portero Emiliano Martínez, número 23, tras la victoria de Argentina sobre Cabo Verde en el partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026, disputado en el Miami Stadium de Miami Gardens, el 3 de julio de 2026.&nbsp;

El delantero argentino Lionel Messi, número 10, celebra junto al portero Emiliano Martínez, número 23, tras la victoria de Argentina sobre Cabo Verde en el partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026, disputado en el Miami Stadium de Miami Gardens, el 3 de julio de 2026. 

ROBERTO SCHMIDT / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

BUENOS AIRES.- El astro Lionel Messi anunció este lunes su retiro de la selección de Argentina, casi un mes y medio después de haber perdido la final del Mundial de 2026 ante España en un derrotero de dos décadas en el que tocó la cima en Catar 2022.

El fin de la carrera internacional del crack, de 39 años, tiene lugar a tres semanas de la muerte de Jorge Messi, padre, representante y pieza angular en la carrera del ahora excapitán de la Albiceleste.

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Con un "gracias Dios por hacerme argentino", Messi anunció su retiro de la Albiceleste en una emotiva carta de puño y letra fotografiada y publicada en su cuenta de Instagram.

"Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años en los que se ganó todo, antes también, y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta", escribió.

El "Diez" pone fin de esta manera a 21 años de representar a su país, con el que ganó el Mundial de Catar 2022, las Copas América de 2021 y 2024, así como la Finalissima de 2022.

En total jugó por el combinado nacional en 207 partidos y marcó 125 goles, que lo convirtieron en el goleador histórico del equipo alguna vez defendido por Diego Armando Maradona.

"Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar", sostuvo Messi.

Adiós agridulce

La "Pulga" tuvo un comienzo turbulento para conquistar a sus compatriotas, rendidos ante la figura de Maradona, y trasladar a Argentina la magia con la que enamoró al mundo en el FC Barcelona (2004-21).

Pero alzó vuelo de la mano del seleccionador Lionel Scaloni, junto a quien comandó la que muchos consideran la mejor selección albiceleste de la historia.

Scaloni rodeó al ídolo con un plantel de soldados que se desvivieron por su capitán y regresaron a Argentina a lo más alto de la élite planetaria, tras una sequía de títulos de casi tres décadas.

Antes de la llegada del seleccionador, quien asumió en 2018, Messi tuvo reveses dolorosos como las derrotas en las finales del Mundial de Brasil 2014 y de las Copas América de 2015 y 2016.

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Aunque impactante, el anuncio de su retiro internacional era esperable, pues el futbolista ya había dicho que la Copa del Mundo de Norteamérica sería su sexta y última.

A pesar de acariciar los 40 años, una edad en la que la mayoría de los jugadores ya han colgados los botines, Messi fue una de las grandes figuras de la pasada cita en Estados Unidos, México y Canadá.

Pero en el juego definitivo ante la "Roja" (1-0) tuvo una de sus peores actuaciones, aunque luego reconocería que no tuvo piernas para defender el título conquistado cuatro años antes en Catar, el tercero de Argentina (1978 y 1986).

"Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, junto con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!", escribió el ahora excapitán argentino.

Golpe íntimo

Días después de la muerte de su padre, el 8 de agosto, el atacante avisó que evaluaba anticipar su retiro completo del fútbol a pesar de que tiene contrato con el Inter Miami hasta 2028.

El ganador de ocho Balones de Oro reveló que escribió el texto en el que anuncia su despedida de la Albiceleste el 21 de julio, dos días después de perder la final del Mundial contra España.

Y que el fallecimiento de su padre, a los 68 años, impulsó la decisión de sepultar su aventura con el equipo nacional.

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"Después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes" de dejar la Albiceleste, sostuvo en su misiva.

Su adiós fue acompañado de emotivas reacciones de algunos de sus ahora excompañeros en la selección, como Rodrigo De Paul, su lugarteniente en el Inter Miami, y el exinternacional Ángel Di María.

"Vamos a estarte agradecido toda la vida por ser argentino, por haber llevado a la Argentina a lo alto del mundo", dijo el 'Fideo'. "(Eres) El mejor de la historia".

FUENTE: AFP

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