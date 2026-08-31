martes 1  de  septiembre 2026
VENEZUELA

Machado destaca el futuro papel de Venezuela como "aliado clave" para la seguridad energética global

En Eslovenia participó en el Bled Strategic Forum, en el cual no hizo mención directa al acuerdo “histórico” petrolero entre EEUU y Venezuela

maría Corina Machado (Vente Venezuela)

maría Corina Machado (Vente Venezuela)

Por Valeria Montero

BLED. La líder opositora venezolana María Corina Machado puso de relieve el papel de Venezuela como “aliado clave” para la seguridad energética en una velada referencia al acuerdo petrolero anunciado recientemente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el gobierno venezolano.

“Venezuela está lista para convertirse en el nuevo motor energético y comercial del hemisferio occidental. La reconstrucción de nuestra nación ya comenzó”, planteó Machado, que considera que esa “reconstrucción” abrirá oportunidades en sectores clave como salud, infraestructura, energía, tecnología y las industrias estratégicas.

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Machado estima así que Venezuela será un “aliado clave” para la seguridad energética global en ámbitos como el suministro de petróleo y gas y abogó por una "cooperación transatlántica" sólida basada en valores compartidos, comercio justo y seguridad mutua antes de animar a las empresas europeas a invertir en América Latina.

El acuerdo “histórico” petrolero entre EEUU y Venezuela lo dio a conocer Trump el viernes pasado. El pacto que abarca operaciones en 17 campos petroleros del país suramericano, por un lapso de 25 años y por el cual Venezuela tendrá inversiones por más de $100.000 millones, así como un ingreso en tributos para el Estado de unos $209.000 millones. Sin embargo, varios economistas, dirigentes políticos de oposición, académicos y sindicalistas han manifestado que se debe dar mayor información sobre este convenio y critican la "opacidad" del régimen de Venezuela.

Proceso positivo

Considera que la captura de Nicolás Maduro, en una intervención militar estadounidense en enero, ha propiciado un “proceso positivo” en el país. Sin embargo, el “paso definitivo” para consolidar esta transición es el restablecimiento pleno de la democracia mediante elecciones transparentes celebradas “lo antes posible”.

Machado ha participado con un mensaje en vídeo en el Bled Strategic Forum (BSF 2026), un evento sobre diálogo estratégico celebrado este lunes en Eslovenia. El venezolano Alejandro Peña Esclusa también participó en el acto.

En concreto, ha intervenido en el marco del debate sobre las relaciones entre Europa y América Latina.

Machado regresará pronto a Venezuela

Machado concluyó su intervención asegurando que regresará próximamente a Venezuela para participar en el proceso de transición. “Esa es la Venezuela por la que estamos luchando. Por eso la transición que tenemos por delante es tan importante, y por eso regresaré muy pronto a Venezuela para ayudar en este proceso”, apuntó.

El acuerdo petrolero anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, otorga a Washington el control de una quinta parte, es decir, el 20% de las reservas de crudo venezolano a cambio de una enorme inversión para recuperar la deteriorada industria petrolera.

FUENTE: Con información de Europa Press/DLA

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