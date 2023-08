El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, condenó el asesinato del candidato presidencial Villavicencio.

A través de su red social X, se expresó "indignado y consternado por el asesinato de Villavicencio. "Mi solidaridad y mis condolencias con su esposa y sus hijas. Por su memoria y por su lucha, les aseguro que este crimen no va a quedar impune"

Además aseguró que "el crimen organizado ha llegado muy lejos, pero les va a caer todo el peso de la ley".

Asimismo, el mandatario informó que solicitó apoyo a Estados Unidos para la investigación del asesinato del candidato presidencial.

Estados Unidos anunció que aceptó la petición y enviará una delegación del FBI para iniciar las investigaciones.

México

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, lamentó el asesinato de Villavicencio.

"Son momentos muy difíciles, lamentables, y también hechos reprobables, muy dolorosos, nosotros los padecimos, lo sufrimos cuando el asesinato de Luis Donaldo Colosio", expresó, recordando la figura del candidato presidencial del PRI, cuyo asesinato en marzo de 1994 está rodeados de supuestas intrigas.

"Acerca de las causas, pues no me atrevería a adelantar nada sobre los motivos porque no hay elementos, son si acaso hipótesis y pueden ser hasta conjeturas. No hay que olvidar que siempre, más en tiempos electorales, se inventan cosas", expresó ante la posible participación de alguno de los cárteles mexicanos.

"Hay que actuar con responsabilidad y seriedad, no culpar a la ligera a nadie, esperar que se dé a conocer el resultado de la investigación y se castigue a responsables", aseguró López Obrador, asimismo dijo que México no dispone información de ningún al respecto de lo ocurrido.

Los gobiernos de izquierda no se han pronunciado con la "vehemencia" que lo hacen cuando se trata de uno de los suyos, como fue el caso de la detención del expresidente de Perú, Pedro Castillo, quien guarda prisión tras el intento de golpe de Estado.

Estados Unidos

La Administración de Estados Unidos expresó su "enérgica condena" por la muerte del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio y ofreció a las autoridades de Ecuador colaborar en el proceso judicial.

"Estamos preparados para ayudar a las autoridades locales a llevar ante la Justicia a los perpetradores de este acto atroz", aseguró el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.

Organización de los Estados Americanos

La Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano, a quien rindió homenaje guardando un momento de silencio.

Es un acto "atroz" y "una afrenta a los principios y valores" de los estados americanos, afirmó Ronald Sanders, representante permanente de Antigua y Barbuda, al presidir este jueves el Consejo Permanente, órgano ejecutivo de la OEA.

Antes de que comenzara la sesión, convocada para conocer el informe de la visita del secretario general de la OEA, Luis Almagro, a Guatemala, los asistentes guardaron silencio, de pie, por el asesinato de Fernando Villavicencio.

Luis Almagro insistió en el peligro que representan el crimen organizado y el narcotráfico, y los señaló como "enemigos de la democracia",

"Están dispuestos a todo para mantener cotas de poder, espacios de poder y sus intereses económicos", dijo. Por eso "defender la democracia con todos los medios que tenemos es prioritario", aseguró.

El embajador permanente de Ecuador ante la OEA, Mauricio Montalvo Samaniego, tomó la palabra para agradecer el gesto del Consejo Permanente "en un momento muy trágico".

"El Ecuador está de luto, está conmocionado, se siente devastado", afirmó en la sede de la organización en Washington.

"Momentos trágicos y oscuros se ciernen sobre nosotros, actos inusitados nunca vistos" marcados por "la inseguridad, la criminalidad, la violencia y la inhumanidad", pero "se hará justicia" para "que este deplorable crimen político y de odio no quede en la impunidad", prometió.

Unión Europea

La Unión Europea aseguró que el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio es un "ataque a las instituciones y a la democracia", expresaron su apoyo a unas elecciones democráticas en el país el próximo 20 de agosto.

"La UE condena en los términos más enérgicos el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Este trágico acto de violencia es también un atentado contra las instituciones y la democracia en Ecuador", resaltó el Alto Representante de la UE, Josep Borrell, en un comunicado.

El bloque reitera su compromiso con la democracia ecuatoriana y con los esfuerzos para garantizar unas elecciones democráticas pacíficas y recuerda que tiene desplegada una misión de expertos para seguir el proceso electoral.

"La UE apoya a Ecuador en su lucha contra el recrudecimiento de la violencia de la delincuencia organizada y seguirá cooperando con las autoridades ecuatorianas para hacer frente a este enorme desafío", afirmó.

ONU

El jefe de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, exigió una investigación "transparente, exhaustiva e independiente" para esclarecer el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio y afirmó que este "estremecedor" ataque evidencia que la violencia es una "seria amenaza" para el proceso electoral abierto en Ecuador.

"Tomo nota de que se ha abierto una investigación", señaló Turk, en un comunicado en el que instó a las autoridades ecuatorianas a trabajar para que los responsables del ataque rindan cuentas y la población pueda expresar en las urnas su "voluntad democrática".

El Alto Comisionado de Naciones Unidas ya había expresado en julio su "profunda preocupación" por la creciente inseguridad en Ecuador, así como por las amenazas contra personalidades públicas, incluidos políticos, por lo cual solicitó de nuevo protección para todas ellas, a fin de evitar que se repita un crimen tan trágico".

"El terrible asesinato el miércoles, que ha dejado a muchas personas tanto dentro como fuera de Ecuador consternadas y de luto, subraya los retos a los que se enfrenta el país y su población en medio de la violencia", lamentó Turk.

¿Quién era Fernando Villavicencio?

Fernando Villavicencio, exmiembro de la Asamblea Nacional disuelta por Lasso en mayo para dar paso a comicios anticipados, aparecía segundo en intención de voto con 13,2%, detrás de la abogada Luisa González (26,6%), afín al exmandatario socialista Rafael Correa (2007-2017), según la última encuesta difundida por la empresa Cedatos.

Villavicencio había indicado que era blanco de amenazas de la mayor organización delictiva de Ecuador, Los Choneros, cuyo líder esta detenido.

Villavicencio publicó junto con el periodista Christian Zurita una investigación periodística, conocida como Arroz Verde, sobre aportes irregulares que recibió la campaña del entonces partido de Correa, Alianza PAIS, que nutrió el caso por el que después fue condenado por cohecho el exmandatario —y una parte de su cúpula de gobierno— a ocho años de prisión y que le impide volver a Ecuador ante el riesgo de ser apresado.

Después, ejerció como presidente de la comisión legislativa de Fiscalización, donde continuó denunciando casos de corrupción.

El movimiento Construye exigió la creación de una comisión internacional que investigue el asesinato de su "valiente" líder. "No vamos a permitir que la narcopolítica siga campante y se burle una vez más de la justicia", indicó en un comunicado.

FUENTE: AFP/EUROPA PRESS/AP/Redacción