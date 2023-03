Realizan allanamiento a socio de Álex Saab, supuesto testaferro de Maduro

Agregó el funcionario venezolano que no descartan "órdenes de aprehensión", aunque enfatizó que "es prematuro" decir qué ocurrirá con estas personas quienes están siendo investigadas.

"No se descarta que haya, más allá de lo que tu mencionas, órdenes de aprehensión, dependiendo de la cualidad jurídica, de la entidad delictiva que pudiera tener la persona allanada. Sería prematuro anunciarte qué pudiera ocurrir, no sólo con esta persona, sino con otras”, declaró.

Al ser consultado si el allanamiento a Pulido implica una investigación sobre Saab, el fiscal de Maduro respondió: "yo no estoy diciendo, eso lo estás diciendo tú. Yo no he dicho para nada que tienen que ver con la persona que tú mencionas. Simplemente te estoy hablando a nivel general”.

La justicia de EEUU investiga a Saab y a Pulido por presunto lavado de dinero que cometieron mediante una red de sobornos cuyo objetivo era obtener contratos públicos en Venezuela, además de conseguir facilidades para la obtención de divisas cuando en el país caribeño operaba el control de cambio a través de la Comisión Nacional de Divisas (Cadivi).

Saab y Pulido están acusados de transferir desde Venezuela, a través de Estados Unidos, aproximadamente 350 millones de dólares a cuentas en otros países.

"Según los documentos judiciales, Álvaro Pulido Vargas, alias Germán Enrique Rubio Salas, alias Cuchi, de 57 años, de Colombia; José Gregorio Vielma-Mora, de 55 años, de Venezuela; Emmanuel Enrique Rubio González, de 32 años, de Colombia; Carlos Rolando Lizcano Manrique, de 50 años, de Colombia; y Ana Guillermo Luis, de 49 años, de Venezuela, fueron acusados por su presunta participación en el blanqueo de las ganancias de un esquema de sobornos para obtener y mantener contratos inflados a través del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa de distribución de alimentos y medicinas para el pueblo de Venezuela, propiedad y controlado por el Estado", informó el Departamento de Justicia norteamericano.

Además sostiene que “la acusación alega que, a partir de julio de 2015 o en torno a esa fecha y hasta al menos 2020, Pulido, Vielma-Mora, Rubio, Lizcano y Guillermo conspiraron con otros para blanquear el producto de un esquema de soborno ilegal desde cuentas bancarias situadas en Antigua, Emiratos Árabes Unidos y otros lugares hasta cuentas bancarias en Estados Unidos y a través de ellas”.

