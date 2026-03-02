Realizan allanamientos en Bolivia en busca de millones de billetes robados tras siniestro aéreo

Un agente de policía y equipos de rescate caminan junto a vehículos destruidos cerca del lugar donde se estrelló un avión militar en El Alto, cerca de La Paz, el 27 de febrero de 2026.

LA PAZ. - La policía allanó este lunes más de una veintena de viviendas en Bolivia en busca de millones de billetes , que fueron robados luego de que un avión militar que los transportaba se estrellara con saldo de 24 muertos, informó una autoridad.

El gobierno informó que el avión transportaba 17 millones de billetes de distintas denominaciones. La aeronave C-130 Hércules se siniestró el viernes al aterrizar en el aeropuerto de El Alto, a 15 kilómetros de La Paz. Había partido de Santa Cruz con ocho tripulantes y la misión de abastecer de papel moneda al Banco Central. En total llevaba 50 millones de bolivianos, unos 7,2 millones de dólares, según el Ministerio de Economía.

Se han realizado "por el momento 22 allanamientos" de viviendas, "donde se ha encontrado evidencia como los billetes", dijo a la prensa el coronel Henry Pinto, encargado de las pesquisas policiales.

El Banco Central de Bolivia anunció, entretanto, que los billetes serán anulados y no podrán ser recibidos por entidades financieras. José Gabriel Espinoza, ministro de Economía, estimó este lunes que fue "sustraído cerca del 30%" de los billetes, en declaraciones a la televisora Unitel.

Siniestro de avión

Siete de los tripulantes del C-130 Hércules sobrevivieron. Las autoridades de Bolivia no han informado, hasta ahora, sobre las circunstancias en que falleció el resto de las víctimas.

Una turba se lanzó entre los restos del fuselaje para acceder al cargamento. La policía tuvo que emplear gases lacrimógenos en medio del operativo de rescate de los bomberos.

Las investigaciones sobre el siniestro de la aeronave continuarán. Este lunes, la Junta de Investigaciones de Accidentes Aeronáuticos (JIAA), dijo que resguarda la caja negra de la aeronave y están a la espera del análisis de los datos.

La desaparición de documentos personales, como billeteras y carnets de identidad, retrasó el reconocimiento de las víctimas y la posterior notificación a las familias.

FUENTE: Con información de AFP/Bolivia.Com