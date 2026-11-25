Los miembros de de Macy's trabajan para inflar el balón de la mascota de McDonalds, Ronald McDonald, que se usará en el próximo 96 Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's, en la ciudad de Nueva York el 23 de noviembre de 2022.

Por primera vez en su historia, el emblemático Desfile de Acción de Gracias de Macy's en Nueva York fue pospuesto ante los pronósticos de fuertes lluvias y vientos intensos. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que se esperan ráfagas de viento y precipitaciones de moderadas a intensas en toda la región durante el día festivo.

La nueva fecha de inicio quedó fijada para el sábado a las 8:30 am, hora de Miami. Si bien el desfile estuvo suspendido entre 1942 y 1944 a causa de la Segunda Guerra Mundial, nunca antes había sido pospuesto.

Macy's explicó en un comunicado que la medida se adoptó en coordinación con las autoridades locales y los entes colaboradores. Reprogramar el espectáculo supone un despliegue logístico de gran escala que moviliza a las fuerzas de seguridad, agencias municipales, trabajadores de Macy's y voluntarios.

De acuerdo con un vocero municipal, los globos gigantes serán desinflados el miércoles por la noche y volverán a llenarse el viernes por la tarde. En el plano meteorológico, los vientos cobrarán fuerza de manera paulatina desde el miércoles hasta la madrugada del jueves, alcanzando ráfagas cercanas a las 40 millas por hora (unos 64 km/h) a las 8:00 a. m. del jueves.

Hacia el mediodía del jueves se esperan lluvias persistentes y generalizadas, acompañadas de ráfagas próximas a las 50 millas por hora (alrededor de 80 km/h), condiciones que amainarán de forma gradual entre la noche del jueves y la madrugada del viernes.

Esta postergación sigue al anuncio de los organizadores de Filadelfia, quienes optaron por no elevar globos en su propio Desfile de Acción de Gracias por extrema precaución.

Un episodio similar ocurrió en 1998, cuando las ráfagas dañaron el estreno de una figura basada en el libro infantil Where the Wild Things Are, tras rasgarse unos 3 metros (10 pies) en un lateral y verse obligada a abandonar la ruta.