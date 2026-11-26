MIAMI — La cena del Día de Acción de Gracias aumentó este año 6% con respecto al año pasado, pero si no quiere arruinar su velada, no trate este tema con sus invitados.

Después de tres años consecutivos de descensos, el precio de los alimentos para preparar el menú tradicional volvió a subir. El mayor incremento se registra en el pavo, protagonista de una celebración que este jueves reunirá a millones de personas en todo el país.

TRADICIÓN Acción de Gracias: la celebración que une historia, fe y familia en torno a la gratitud a Dios

De acuerdo con la encuesta anual de la Federación de Oficinas Agrícolas de Estados Unidos (AFBF, por sus siglas en inglés), preparar una cena tradicional para diez personas cuesta en promedio 58.63 dólares, un 6% más que en 2025. Aunque el monto sigue por debajo del máximo registrado en 2022, el aumento marca un cambio en la tendencia de los últimos tres años.

Lo que más subió fue el pavo, el plato principal de la mesa, una pieza congelada de 16 libras cuesta en promedio 23.68 dólares, un 10% más que el año pasado, según el mismo sondeo. La federación atribuye el encarecimiento al aumento de los costos de producción y a una demanda elevada, y se calcula que los estadounidenses consumirán alrededor de 30 millones de ejemplares durante Acción de Gracias.

Un criador refiere que el incremento en los costos de producción se termina reflejando en el precio que pagan los consumidores. Afirmó que “el precio de todo ha subido” y cita dos rubros con la mayor alza: el combustible y el alimento para aves.

También aumentaron los precios de los arándanos frescos (8,8%), la leche entera (8,6%) y los panecillos (7%), según el informe de la federación agrícola. Sin embargo, alrededor de un tercio de los productos incluidos en la encuesta registró descensos, entre ellos las zanahorias, el apio, las masas congeladas para tartas y la crema para batir.

¿Cuánto cuesta cada alimento de la cena de Acción de Gracias en 2026?

Según el informe citado, estos son los precios promedio de los ingredientes necesarios para preparar una cena tradicional para diez personas y su variación respecto a 2025:

Pavo congelado de 16 libras: $23,68 (+10,1%).

Arándanos frescos, bolsa de 12 onzas: $2,48 (+8,8%).

Leche entera, un galón: $4,05 (+8,6%).

Panecillos, una docena: $3,81 (+7%).

Ingredientes adicionales para cocinar: $3,84 (+6,4%).

Mezcla para el relleno del pavo, 14 onzas: $3,91 (+5,4%).

Batatas o camotes, tres libras: $4,20 (+5%).

Preparado para pastel de calabaza, 30 onzas: $4,24 (+1,9%).

Crema para batir, media pinta: $1,84 (-1,6%).

Guisantes congelados, una libra: $1,99 (-2%).

Dos masas congeladas para tartas: $3,28 (-2,7%).

Zanahorias y apio, una libra: $1,31 (-3,7%).

La federación también contempla un menú ampliado que incorpora jamón deshuesado, papas y judías verdes congeladas. En ese caso, el costo promedio de la cena asciende a 81,72 dólares, es decir, 23,09 dólares adicionales respecto al menú básico.

Estos costos se calculan si la celebración es en la casa y los invitados no tienen que desplazarse de un estado a otro.

Los boletos de avión registran aumentos de alrededor de 39% frente al año pasado, de acuerdo con los datos incluidos en el reporte.

Quienes viajan por carretera también deben calcular el costo del combustible. La gasolina cuesta en promedio 57 centavos de dólar más por galón que en noviembre de 2025, aunque sus precios han bajado aproximadamente 65 centavos durante el último mes.

Así, entre el precio de los alimentos, los costos de producción y los desplazamientos, Acción de Gracias llega este año con una cuenta más alta para los hogares estadounidenses. Preparar la cena y reunirse con la familia exigirá un presupuesto mayor.

Temas prohibidos en la mesa

Una vez reunidos en familia y con los amigos, si no quiere echar a perder la celebración, evite hablar de ciertos temas que son polarizantes, uno de ellos, el alza de los precios para preparar la cena del Thanksgiving, sobre todo si el dueño de la casa sufragó por todos los gastos. En este orden tampoco es conveniente hablar de salarios, deudas, precios o presumir bienes materiales; suele generar comparaciones incómodas.

El tema migratorio déjelo para otro momento. Unos estarán a favor y otros no, de las políticas migratorias del presidente Donald Trump. No se podrá establecer un consenso de qué es lo más favorable para los inmigrantes.

El electorado estadounidense quedó sensible después de las elecciones de medio tiempo y lo mejor es vedar el tópico político en la mesa o sobremesa para no acabar con la velada. Los debates partidistas suelen escalar rápido.

No se debe hacer mención a el peso, físico, enfermedades o sucesos degradables de alguno varios de los invitados porque enrarece el ambiente y quita el apetito.

El pasado que se quede atrás, por nada del mundo reabra viejas discusiones, errores o dramas familiares o de las amistades. La cena se convertirá en un foco de tensión.

Las rivalidades deportivas extremas igualmente deben quedar fuera de la conversación. Hay fanáticos muy apasionados y discutir de deportes puede encender los ánimos.

FUENTE: Con información de VOZ/Metro News to Know/ Federación de oficinas Agrícolas de EEUU