Régimen cubano continúa privando las visitas al opositor José Daniel Ferrer

Desde el 6 de marzo, José Daniel Ferrer tiene prohibida la comunicación por teléfono. También "las visitas familiares, como esta última, el 11 de diciembre, negándonos por novena vez consecutiva ese derecho, y la matrimonial al día siguiente, día 12, por décima vez", dijo Ortega Tamayo.

En los casi dos años y medio que ha estado encarcelado en la Prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, el líder de la Unión Patriótica de Cuba solo ha tenido 11 visitas familiares y nueve conyugales, precisó Ortega Tamayo. La familia se ha visto obligada a pedir pruebas de que el opositor vive, debido a la falta de información sobre su situación.

El régimen mantiene a Ferrer en una celda de aislamiento, separado del resto de los reclusos. Su esposa denunció que la celda está "preparada tecnológicamente para torturarle, bajo condiciones inhumanas, crueles y degradantes".

Aislamiento

Además de mantenerlo separado de los demás presos, el régimen cubano le impide continuamente ver a su familia, como otra forma de tortura psicológica. El 14 de noviembre sufrió un acto de repudio, que pudo contar a su esposa 14 días después, durante el escaso minuto en que lograron verse.

"Respondió con consignas hasta dejar de escuchar los ataques verbales de rechazo y odio", contó en redes sociales la hermana del opositor, Ana Belkis Ferrer.

Detalló que Ortega Tamayo pudo ver a Ferrer en el pasillo que lleva a la celda de aislamiento donde el preso político lleva recluido más de dos años.

"Durante el escaso y limitado encuentro, Ferrer manifestó que continúa en la misma situación, con los mismos problemas de salud inducidos (...) De igual manera reafirmó su postura y envió su saludo y agradecimiento a hermanos de lucha e ideas, familiares, amigos y a todas las personas solidarias", añadió la hermana del opositor.

A inicios de este año Ferrer aseguró que no piensa abandonar Cuba y que prefiere la muerte en prisión. "José Daniel Ferrer no se rinde, no abandona a sus hermanos en desgracia, y prefiero mil años en prisión, incluso la muerte, antes que pactar con la dictadura", dijo en otro de sus mensajes.

José Daniel Ferrer fue uno de los encarcelados durante la ola represiva de 2003 conocida como "Primavera Negra" y también uno de los presos políticos a raíz de las manifestaciones del 11 de julio de 2021. Por sumarse a las protestas que tuvieron lugar en esa fecha en Santiago de Cuba, recibió una condena de cuatro años y 14 días. El tribunal consideró que no cumplió "los requisitos de limitación de libertad" establecido en una sanción impuesta en 2020.

FUENTE: DIARIO DE CUBA