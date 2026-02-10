Régimen cubano niega la entrada al país a la Dama de Blanco Leticia Ramos

La Dama de Blanco Leticia Ramos Herrería regresó este lunes a Miami luego de que el régimen cubano le impidiera entrar a la Isla por el Aeropuerto Internacional de Varadero, a donde llegó con su madre en la mañana de hoy.

De acuerdo con la opositora, al bajarse del avión y presentar sus documentos ante las autoridades de Inmigración en Cuba , el oficial le aseguró que “había un problema con sus papeles”, por lo cual no le fue permitido entrar al país, reseña el portal web Martí Noticias.

“Es injusto que no me dejen entrar a mi propio país, que te traten como un animal, que no tienes derecho a nada, ni a protestar siquiera”, dijo la Dama de Blanco a Martí Noticias al llegar al Aeropuerto Internacional de Miami.

“En ningún momento he tenido intenciones de quedarme en EEUU, de todas las veces que he venido a este país, porque mi lucha es en Cuba y es muy duro que no me dejaran pasar”, añadió.

Al ser cuestionada sobre las razones que le dieron los funcionarios de Inmigración y Extranjería del régimen para prohibirle la entrada al país, Ramos Herrería aseguró que fue llevada a un “cuartico”.

“Allí me dijeron que mis documentos tenían problemas y yo les dije que era mentira, que si tuvieran problemas el Gobierno americano no me dejaba pasar por Inmigración en Miami”, dijo.

"Tuve un intercambio de palabras con oficiales de la Seguridad del Estado que fueron llegando, al punto que me dijeron que si no me callaba la boca me iban a sedar, porque no iban a permitir que siguiera como estaba

”, aseguró.

Ramos Herrería estaba en EEUU desde diciembre pasado por cuestiones médicas y viajó de regreso a Cuba este lunes junto a su mamá de 86 años, Amada Herrería, la Dama de Blanco más longeva de Cuba.

“A mí me pasaron primero, directo a Inmigración y tuve que dejar sola a mi mamá en la silla de ruedas. Cuando tuve el intercambio de palabras les pedí que me dejaran darle un beso y no me lo permitieron”, relató.

Al hablar sobre lo que siente al tener que dejar a su mamá en Cuba, con la precaria situación de la Isla, la opositora fue enfática: “Es algo que hay que experimentar, un dolor muy fuerte, pero no fue una despedida”, afirmó.

Ramos Herrería aseguró que agotará todas las vías posibles para regresar a Cuba. “No sé por qué medio o de cuál forma, voy a agotar todos los recursos, pero yo voy a regresar a Cuba”, aseveró visiblemente afectada.

“No pude ni traer mi equipaje. Fue realmente frustrante y doloroso, me veo en los miles de cubanos que han pasado una situación similar y les digo que es duro lo que uno vive”, afirmó.

Según explicó, quiere “ser parte de ese cambio, de esa libertad que tanto anhelamos”, aseveró. “Y allí tengo a mi familia, tengo a mujeres de mi delegación de Damas de Blanco presas. Yo quiero estar en Cuba”, destacó.

Al regresar al Aeropuerto Internacional de Miami, Ramos Herrería fue interrogada por las autoridades de Inmigración, quienes tras investigar permitieron que la disidente cubana entrara nuevamente a EEUU.

“No quiero hablar de destierro y no quiero pedir asilo político ni refugio aquí, porque voy a exigir y voy a protestar por mi derecho a regresar a mi país, porque ahí es donde voy a vivir”, resaltó.

De acuerdo con la Dama de Blanco, el régimen cubano habría prohibido su entrada al país por su posición frontal contra la dictadura y su conocido activismo a favor de la libertad y la democracia en la ciudad de Cárdenas.

Ramos Herrería cree que la dictadura cubana le teme a personas como ella. “Ellos están tratando de que todo el que sea un obstáculo o en un momento determinado pueda hacerle frente, tenerlos fuera”, resaltó.

En las afueras del Aeropuerto de Varadero esperaba a su hijo menor, Randy, de 23 años. “Nadie nos dijo nada, salió mi abuela y dijo que no la habían dejado entrar”, comentó a Martí Noticias desde Cuba.

“Mi mamá es el eslabón fundamental de nuestra familia y yo sé que ahora tendremos más represión, sobre todo yo, pues conmigo son las mayores represalias”, comentó el joven a través de una videollamada desde Matanzas.

Leticia aprovechó sus declaraciones para enviarle un mensaje a su madre. “Mami sabe que es mi vida y que la quiero. Mucha fuerza, que yo la voy a tener si tú la tuviste, y te prometo que te volveré a ver”, advirtió.

La Dama de Blanco se mostró esperanzada con un cercano cambio en la Isla. “El pueblo cubano no quiere seguir esclavo y lo está demostrando con esos pequeños focos de protestas en todo el país”, acotó.

Para la opositora es muy importante el apoyo desde el exilio. “El 11 de julio el pueblo cubano esperó por ese apoyo. Ese pueblo no puede quedar solo, por eso es fundamental lo que pueda hacer cualquier cubano fuera de la Isla”.

Ramos Herrería ha viajado con frecuencia a EEUU en los últimos años y siempre regresaba a la Isla, donde denunciaba activamente los abusos a los Derechos Humanos por parte del régimen de Castro/Díaz-Canel.

En abril de 2025, la opositora fue recibida por el congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart, quien destacó su valentía y la calificó como “un símbolo de valor y perseverancia en la lucha por la libertad de Cuba”.

No es primera vez que el régimen niega la entrada a opositores y activistas por los derechos humanos. Los casos más recientes son el de la curadora de arte Anamely Ramos y la académica y profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola, quienes no han podido abordar los vuelos en EEUU tras la negativa del régimen de aceptarlas.

FUENTE: Con información de Martí Noticias