sábado 6  de  septiembre 2025
NARCOTRÁFICO

Puerto Rico respalda operaciones de EEUU y acusa a Maduro de inundar la isla con drogas peligrosas

La gobernadora Jenniffer González manifestó su orgullo por las acciones antidrogas en el Caribe contra el narcotráfico que pone en riesgo a sus ciudadanos

La Marina de Estados Unidos publicó nuevas fotografías que muestran al Grupo Anfibio de Iwo Jima (ARG) navegando en formación y realizando operaciones de vuelo durante el despliegue en el Mar Caribe como una demostración de fuerza contra los cárteles de la región.

La Marina de Estados Unidos publicó nuevas fotografías que muestran al Grupo Anfibio de Iwo Jima (ARG) navegando en formación y realizando operaciones de vuelo durante el despliegue en el Mar Caribe como una demostración de fuerza contra los cárteles de la región.

@USNavy
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAN JUAN.- La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, expresó su respaldo a las operaciones militares de EEUU contra el narcotráfico en el Caribe y acusó al régimen de Maduro y al Cartel de los Soles de inundar a las comunidades de la isla con drogas peligrosas.

González dio un mensaje por sus redes en el que se declara “orgullosa” de que Puerto Rico pueda apoyar el despliegue de aviones y buques ordenadas por Trump, en respuesta al aparente envío de 10 cazas F-35 a suelo portorriqueño que informó una cadena de noticias, según agencias.

El despliegue de las aeronaves al territorio estadounidense se produce en medio de crecientes tensiones con Venezuela.
TENSIÓN

EEUU envía aviones caza a Puerto Rico para combatir el narcotráfico
El presidente Donald Trump en la Casa Blanca. 
Escalada del conflicto

Trump amenaza con derribar aviones militares venezolanos si ponen a EEUU en una "posición peligrosa"

“Estamos orgullosos de apoyar las operaciones antidrogas de nuestra nación en el Caribe”, dijo.

En los últimos días, el gobierno de EEUU fortaleció su fuerza militar en el Caribe contra los carteles de droga, y ordenó el despliegue de los F-35 en un aeródromo de Puerto Rico para llevar a cabo las operaciones, en medio del aumento de tensiones tras el ataque a una lancha con droga que salió de Venezuela y en el que 11 tripulantes resultaron muertos, a principios de semana.

Puerto Rico y narcotráfico de Venezuela

La gobernadora González, en su mensaje, afirmó que las drogas que se trafican desde Venezuela han alentado delitos violentos en las calles y han puesto en peligro a sus comunidades.

“Durante demasiado tiempo, los cárteles y el régimen narcoterrorista de Venezuela han inundado nuestras comunidades con drogas peligrosas, han alentado los delitos violentos en nuestras calles y han puesto en peligro la seguridad pública de los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico y en el resto de Estados Unidos”, afirmó.

El gobierno de EEUU no se ha proporcionado detalles sobre el envío de cazas, pero la información se conoció este jueves, luego de que denunció que aviones militares enviados por el régimen de Maduro sobrevolaron un buque estadounidense en aguas del Caribe.

FUENTE: Con información de Europa Press, Redacción DLA

Cruz Alfredo Esteves Silva, de 44 años, y Alfredo Tanzella Rangel, de 55 años, pilotos de dos aviones de combate F-16 armados del régimen de Nicolás Maduro que sobrevolaron el USS Jason Dunham en aguas internacionales.
Tensiones

Revelan identidad de pilotos venezolanos que sobrevolaron el destructor estadounidense

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent.
SISTEMA FINANCIERO

Secretario del Tesoro de EEUU reclama revisión urgente de la Reserva Federal

Víctor Hugo Arteaga, periodista mexicano.
MÉXICO

Poder económico compra voluntades y los narcos tienen infiltrados donde quiera

George Soros, el filántropo del llamado Marxismo Cultural del siglo XXI y de la Agenda 2030.
Análisis/Política

El agitador George Soros podría terminar finalmente ante la Justicia en EEUU

