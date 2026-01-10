sábado 10  de  enero 2026
REPRESIÓN

Régimen de Nicaragua excarcela a detenidos tras ola represiva por la captura de Maduro

La captura de Maduro provocó una reacción represiva en Nicaragua, donde el sandinismo reforzó el control social y la persecución política

Los dictadores Nicolás Maduro y Daniel Ortega.

Captura de pantalla/19 digital/portal del régimen sandinista
Captura de pantalla/19 digital/portal del régimen sandinista
AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MANAGUA - El régimen de Nicaragua excarceló este sábado a un número no precisado de personas que permanecían detenidas en el sistema penitenciario nacional, en medio de fuertes denuncias de organizaciones de derechos humanos que alertaron sobre al menos 61 arrestos arbitrarios por manifestar apoyo a la captura del depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro.

La liberación fue confirmada por medios oficialistas, que informaron escuetamente que “decenas de personas” regresaron a sus hogares, sin identificar a los excarcelados ni detallar los motivos de su detención. Tampoco se precisó cuántos de los liberados corresponden a presos políticos ni bajo qué condiciones quedaron en libertad.

La copresidenta de Nicaragua Rosario Murillo (izq.) y el presidente Daniel Ortega (der.) en el desfile por el 46.º aniversario del Ejército Nacional en Managua, en foto publicada por el medio oficial El 19 Digital el 2 de septiembre de 2025 (Foto de Jairo CAJINA / El 19 DIGITAL / AFP)
DECRETO

Régimen de Nicaragua autoriza ingreso de tropas de Rusia, Cuba y Venezuela e incluye a EEUU
Carlos Sánchez Berzain
OPINIÓN

La liberación de Venezuela, Cuba y Nicaragua es Seguridad Nacional de EEUU

Las excarcelaciones ocurrieron luego de que la organización Monitoreo Azul y Blanco denunciara una nueva ola represiva en Nicaragua, iniciada tras el operativo militar de Estados Unidos que derivó en la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas, y su posterior traslado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico y otros delitos federales.

"Sin orden judicial"

Según la ONG, desde que se conoció la captura del depuesto dictador venezolano se registraron al menos 61 detenciones arbitrarias en ocho departamentos del país. Los arrestos, de acuerdo con la denuncia, se produjeron sin orden judicial y estuvieron motivados por expresiones de respaldo al operativo estadounidense, tanto en redes sociales como en celebraciones privadas.

“El patrón es claro: una nueva ola represiva ejecutada al margen de la ley, dirigida a castigar cualquier manifestación de opinión que se aparte del discurso oficial”, alertó Monitoreo Azul y Blanco en un mensaje difundido en la red social X.

Medios nicaragüenses que operan desde el exilio también documentaron los arrestos. El diario Confidencial informó que las detenciones se produjeron bajo un “estado de alerta” ordenado por Rosario Murillo, que incluyó vigilancia en barrios y un monitoreo intensivo de redes sociales. En la misma línea, La Prensa señaló que los arrestos respondieron a publicaciones favorables a la captura de Maduro.

"Brutal dictadura"

La embajada de Estados Unidos en Managua instó a la liberación de los detenidos, al advertir que más de 60 personas permanecían injustamente privadas de libertad en Nicaragua, mientras otros países de la región avanzaban en procesos de excarcelación de presos políticos.

En un mensaje posterior, la Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos calificó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo como una “brutal dictadura” y denunció la consolidación de una “dinastía ilegítima” que aplasta la disidencia y restringe libertades fundamentales.

Organismos internacionales han advertido que estos hechos confirman el endurecimiento de la represión en Nicaragua, donde el régimen mantiene una política sistemática de persecución política, censura y encarcelamientos arbitrarios. Tras las protestas de 2018, que dejaron al menos 300 muertos, miles de nicaragüenses fueron forzados al exilio, cientos encarcelados y numerosos opositores despojados de su nacionalidad y bienes.

Un grupo de expertos de Naciones Unidas acusó al régimen de Ortega y Murillo de cometer “graves violaciones de derechos humanos”, incluidos posibles crímenes de lesa humanidad, mientras persiste el escrutinio internacional sobre la situación política y humanitaria del país.

FUENTE: Con información de AFP/Redacción DLA

