miércoles 25  de  febrero 2026
REPRESIÓN EN VENEZUELA

Foro Penal denuncia que "el cuello de botella" para la amnistía de presos políticos está en los tribunales

Justicia, Encuentro y Perdón dijo que las causas de los presos políticos beneficiados con la amnistía no están siendo sobreseídas y los procesos siguen abiertos

Diego Casanova (C), familiar de un preso político, interviene durante una rueda de prensa en Caracas el 23 de febrero de 2026. Más de 200 presos políticos venezolanos se encontraban en huelga de hambre el 22 de febrero de 2026 para exigir su liberación en el marco de una nueva ley de amnistía que excluye a muchos de ellos.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. - La ONG Foro Penal denunció que "el cuello de botella" para aplicar la amnistía a los presos políticos se encuentra en los tribunales y en los defensores públicos impuestos a los perseguidos en Venezuela.

Gonzalo Himiob, vicepresidente de la organización de derechos humanos, dijo que los defensores públicos "no sólo no han solicitado la aplicación de la ley a sus defendidos sino que insisten en decirle a los familiares que 'no pidan apoyo a las ONG'. En el Foro Penal seguimos consolidando datos sobre la aplicación de la Ley de Amnistía".

Hasta la noche del martes 24 de febrero, la ONG constató que el grueso de las libertades plenas, más de 40, "ha sido de personas que estaban bajo medidas cautelares".

Himiob explicó, en su cuenta en X, que "cuando las normas expresamente se determinan como de 'orden público y de interés general' (Artículo 4 de la Ley de Amnistía) eso implica que todos los órganos del Poder Público están obligados a aplicarlas, incluso de oficio, sin siquiera la necesidad de una solicitud".

El abogado del Foro Penal puntualizó que" ha llegado la hora de desterrar de la administración de justicia esa práctica ilegal e inconstitucional de 'negarse' a recibir escritos o solicitudes. Mucho más cuando se trata de buscar que se apliquen normas dirigidas a promover la paz y la reconciliación".

Piden seguridad jurídica

Por su parte, Justicia, Encuentro y Perdón advirtió que las causas de los presos políticos venezolanos beneficiados con la amnistía "no están siendo sobreseídas y que los procesos continúan abiertos, generando incertidumbre jurídica. Además, persisten obstáculos como la negativa a permitir la designación de abogados de confianza, incluso cuando las personas deben presentarse ante tribunales".

La organización ha verificado 101 liberaciones desde la entrada en vigencia de la Ley de Amnistía.

La ONG indicó que toda excarcelación es una buena noticia. A su vez aclaró que la no aplicación plena de la Ley de Amnistía tiene implicaciones relevantes, "pues sin el cierre definitivo de las causas no se garantiza seguridad jurídica ni el restablecimiento integral de derechos. La verdadera implementación de la ley debe traducirse en el cierre definitivo de estas causas y en garantías efectivas para quienes han sido afectados".

FUENTE: Con información del Foro Penal/Justicia, Encuentro y Perdón

