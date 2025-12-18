jueves 18  de  diciembre 2025
DECRETO

Régimen de Nicaragua autoriza ingreso de tropas de Rusia, Cuba y Venezuela e incluye a EEUU

La decisión, por decreto de Ortega-Murillo, se basa en supuesto intercambio y asistencia humanitaria “de beneficio mutuo en situaciones de emergencia”

La copresidenta de Nicaragua Rosario Murillo (izq.) y el presidente Daniel Ortega (der.) en el desfile por el 46.º aniversario del Ejército Nacional en Managua, en foto publicada por el medio oficial El 19 Digital el 2 de septiembre de 2025 (Foto de Jairo CAJINA / El 19 DIGITAL / AFP)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAN JOSÉ.- El régimen de Nicaragua a cargo de la pareja Daniel Ortega y Rosario Murillo autorizó este miércoles el ingreso al país de tropas militares de Rusia, Cuba y Venezuela, e incluyó a EEUU en el listado de otros países centroamericanos para actuar en "ejercicios" en el Caribe y el Pacífico, según una medida oficial.

El decreto presidencial No. 14-2025 establece el “tránsito o estacionamiento” en el territorio nacional de efectivos militares, naves, aeronaves “de las fuerzas armadas de Rusia, México, Cuba, Venezuela, EEUU, Guatemala, El Salvador, Honduras y República Dominicana.

Según el fundamento, la medida se dictó “con fines de intercambio y de asistencia humanitaria de beneficio mutuo en caso de situaciones de emergencia”.

La decisión “incluye la salida de tropas, naves y aeronaves nicaragüenses fuera del país”, a tono con la planificación de actividades durante el primer semestre de 2026.

Tropas de Rusia en Nicaragua

La autorización del ingreso de tropas de Rusia al país ocupa la primera parte del decreto que a partir de su artículo 2 habla de “ejercicios de adiestramiento e intercambio” con las fuerzas terrestres de Nicaragua.

Señala también el ingreso de militares rusos de “forma rotativa” para actuar conjuntamente en “contra de ilícitos en espacios marítimos en el Mar Caribe y aguas jurisdiccionales en el Océano Pacífico de Nicaragua” desde el 1 de enero al 30 de junio de 2026.

Las mismas instrucciones se dan para las fuerzas militares de otros países mencionados en el decreto.

La pareja Ortega-Murillo da a conocer la decisión ejecutiva en medio del fortalecimiento de la presencia militar de EEUU en el Caribe con operaciones en contra de embarcaciones vinculadas al narcotráfico en aguas del Caribe y del Pacífico, así como del bloqueo de barcos petroleros sancionados por el gobierno de Trump.

FUENTE: Con información de lagaceta.gob.ni

