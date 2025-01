Régimen ofrece $100,000 para arrestar a González Urrutia; EEUU 10 y 15 millones por Cabello y Maduro

El monto de la recompensa en Venezuela ha sido tomado como una burla en redes sociales por la cantidad que puso en "la mesa" por la información del paradero de Edmundo González Urrutia de 100,000 dólares frente a lo que Estados Unidos ofreció por Nicolás Maduro: 15 millones de dólares. Otros se han preguntado de manera sarcástica: "¿Què pasó con los $400,000, se quedaron en el camino?".

Algunas fuentes señalaron que, ante la crisis económica, el régimen tenía que ser muy cauteloso porque la gente comienza a sacar cuenta de que, si tiene disponible un monto en particular, por qué no lo usa para atender por lo menos las necesidades de algunos hospitales o escuelas, por lo que el monto no podía ser "muy alto".

El expresidente Andrés Pastrana recordó el monto que ofreció Estados Unidos por Nicolás Maduro y el segundo jerarca del régimen chavista Diosdado Cabello. Hay otros que fueron incluidos en la lista de EEUU, petición aún vigente.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AndresPastrana_/status/1875007354519138445&partner=&hide_thread=false FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA: ¡DEFENDER LA CONSTITUCIÓN PAGA! pic.twitter.com/P2E3aRgqEA — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) January 3, 2025

La persecución que el régimen venezolano montó en contra de Edmundo González Urrutia , parece no tener el efecto esperado, por el contrario, animó aún más al líder opositor para arribar a su país el próximo 10 de enero, día en el que está programada la juramentación presidencial de Nicolás Maduro a quien proclamaron vencedor de las cuestionadas elecciones del pasado 28 de julio.

El régimen de Maduro dio una orden de captura contra Edmundo González Urrutia por los delitos “contra la paz de la República Bolivariana de Venezuela. Cualquier persona que tenga información deberá comunicarlo de forma inmediata", publicò la PNBV en la red social Instagram, donde también ha compartido una fotografía de González acompañada de las palabras "se busca". La publicación también la han compartido en sitios públicos como los aeropuertos.

Edmundo González ha sido acusado por el chavismo de supuestos delitos de "conspiración, complicidad en el uso de acto violentos contra la República, usurpación de funciones, forjamiento de documentos, legitimación de capitales, desconocimiento a las instituciones del Estado, instigación a la desobediencia de las leyes y asociación para delinquir, entre otros" tal y como puede leerse en la publicación.

En septiembre, el régimen emitió una orden de arresto contra el opositor, quien ganó las elecciones celebradas a finales de julio, pero en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio la victoria a Nicolás Maduro. Estos resultados no fueron compartidos ni por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) ni por gran parte de la comunidad internacional.

En ese momento, González, tras un acuerdo con representantes del régimen, pidió asilo a España al considerar que sufría "una persecución política y judicial", por lo que el gobierno "sabe de su paradero" dicen en forma de burla en redes sociales. El opositor fue llamado hasta en tres ocasiones por la Fiscalía para comparecer por la supuesta "usurpación de funciones, forjamiento de documento público" y conspiración", pero no acudió por la falta de garantías.

El Consejo Nacional Electoral proclamó de manera fraudulenta a Nicolás Maduro como presidente electo, quien esperar tomar posesión el próximo 10 de enero, cuando en realidad debe hacerlo el líder de la oposición democrática venezolana porque con actas en mano pudo demostrar su contundente triunfo, y ha venido exigido que se respete la voluntad popular.

FUENTE: El Colombiano / AFP/ ABC