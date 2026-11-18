SAN JOSÉ -- El exdirigente estudiantil oficialista Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), Luis Manuel Andino Paiz, fue nombrado, este miércoles, vicecanciller por los codictadores de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo

A través de un acuerdo presidencial, Ortega y Murillo designaron en el cargo de viceministro para Asuntos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua a Andino Paiz, informó el diario oficial La Gaceta.

En noviembre de 2023, el gobierno sandinista nombró al exdirigente estudiantil en el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Nicaragua ante el Gobierno de Burkina Faso.

Posteriormente lo acreditaron como embajador en calidad de concurrente, con sede en Burkina Faso, en otros cinco países de África Occidental: Benín, Ghana, Níger, Nigeria y Togo.

Andino persiguió a estudiantes

Andino Paiz fue dirigente de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), afín a los sandinistas.

El expresidente de UNEN (2016-2020) también participó en el Diálogo Nacional de 2018, como representante del sector estudiantil y juvenil del gobierno. Pidió, en ese mismo año, que se le retirara la partida presupuestaria del 6% a la ahora confiscada Universidad Centroamericana (UCA).

Al frente de la organización estudiantil, el ahora vicecanciller “defendió la represión del régimen y fue señalado de participar en la persecución de universitarios que se sumaron” a las manifestaciones antigubernamentales, según denuncias de la oposición en el exilio y la prensa local.

Andino participó activamente en la represión a los estudiantes que protestaron contra la dictadura en abril de 2018. Como presidente de UNEN, organizó contramarchas estudiantiles y sirvió de enlace para transmitir las órdenes de Rosario Murillo a una parte de la comunidad universitaria.

Ortega va por su quinto mandato

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 81 años y en el poder desde 2007, fue "reelegido" en medio de denuncias de fraude y violaciones a la Constitución, para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.

Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de “golpistas” y de “traición a la patria”.

FUENTE: Con información de EFE/Confidencial 30