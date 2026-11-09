La más larga ausencia de Daniel Ortega alimenta conjeturas sobre su delicado estado de salud

Daniel Ortega durante el acto del 47.º aniversario de la revolución sandinista en Managua, el 19 de julio de 2026, en fotografía distribuida por Nicaragua a través del medio oficial de noticias El 19 Digital.

Daniel Ortega cumplió este 8 de noviembre un total de 66 días consecutivos sin comparecer en un acto público o en una transmisión televisiva oficial. Es el periodo de ausencia más prolongado que se le ha documentado desde que retornó al poder en 2007 y, sobre todo, el más extendido dentro de su cuarto mandato consecutivo.

Con su cumpleaños 81 este 11 de noviembre y versiones no confirmadas oficiales de afectaciones de salud en distintos momentos en los últimos años, el dictador permanece fuera de escena, pero su esposa y “copresidenta”, Rosario Murillo, mantiene una presencia diaria e ininterrumpida en los medios del Estado, en las redes oficiales y en los actos protocolarios que antes solían encabezar ambos, reseña Diario de Cuba.

La última aparición pública de Ortega data de mediados de septiembre, desde entonces, el país ha transitado por conmemoraciones, aniversarios institucionales y declaraciones de política exterior sin que se deje ver.

No es la primera vez que el líder principal del régimen se retira de la luz pública durante periodos extensos. El portal periodístico Confidencial ha reconstruido la agenda del mandatario desde 2018 y registra una tendencia clara hacia desapariciones cada vez más largas. Antes de 2020 el récord era de 37 días. Después vinieron secuencias de 46 días en 2020, 47 en 2024, 52 en 2025, y en dos ocasiones —tanto en 2024 como en 2026— periodos de 55 y de 61 días. El actual de 66 días supera todos los anteriores.

En lo que va de 2026, Daniel Ortega ha participado en apenas 11 actos públicos, menos de la mitad del promedio de 26 apariciones que registraba entre enero y octubre de cada año entre 2018 y 2025, según el portal informativo que se vio obligado a operar desde el exilio, en Costa Rica.

Un número creciente de fechas que antes presidía de manera habitual como desfiles, aniversarios de la Policía y del Ejército, o el natalicio de Carlos Fonseca, han transcurrido sin su presencia física, en este 2026.

Estas ausencias repetidas y crecientes alimentan, de manera inevitable, conjeturas sobre su estado de salud. Fuentes sandinistas consultadas por el portal Divergentes coinciden en que las complicaciones propias de la edad y de una enfermedad crónica de larga data explican la reducción drástica de su agenda. Circulan desde hace años versiones, nunca confirmadas oficialmente, de que Ortega padece lupus eritematoso sistémico y problemas renales.

En mayo de 2026, justamente Divergentes reveló la existencia de un salón VIP construido específicamente para él en el Hospital Carlos Roberto Huembes, el centro médico de la Policía Nacional. Fuentes hospitalarias y del círculo de poder indicaron que sufrió una recaída a mediados de 2025, que estuvo internado al menos cinco días entre septiembre y octubre de ese año, y que durante los primeros meses de 2026 acudía al hospital una o dos veces por semana para recibir atención y cuidados preventivos bajo estrictas medidas de seguridad.

Tras algunas de sus reapariciones se han notado cambios físicos: inflamación, variaciones de peso y discursos más cortos o dispersos. El silencio oficial ante estas versiones no hace más que ampliar el margen de las especulaciones.

La ausencia de Ortega no es solo un dato de agenda. Ocurre en un contexto de reformas constitucionales recientes que han eliminado la figura de la vicepresidencia y han creado la de "designados presidenciales", cuyo número y atribuciones quedan en manos de la pareja gobernante.

Al mismo tiempo, un análisis de más de 2,400 horas de alocuciones de Rosario Murillo realizado por el investigador Gil Guerra, del Hudson Institute, muestra que las menciones a Ortega en el discurso oficial han caído de manera sostenida —del 72 % en 2024 al 38.5 % en 2026—, mientras aumentan las referencias a su hijo Laureano Ortega Murillo, quien ya funge como asesor presidencial en materia de inversión, comercio y cooperación internacional y actúa como enlace con aliados estratégicos del régimen.

Analistas y opositores en el exilio, entre ellos el exdiputado Eliseo Núñez, sostienen que las prolongadas desapariciones de Ortega han servido para preparar el terreno de una eventual sucesión sin que el país perciba un vacío de poder. "Ortega se va a morir el día que Rosario [Murillo] decida y que le sea más conveniente", ha señalado Núñez.

Otros observadores advierten que la muerte del caudillo, cuando ocurra, no abriría por sí sola un proceso de democratización plena. El control que Rosario Murillo ejerce sobre el aparato del Estado, la Policía, el sistema judicial y la comunicación oficial, sumado al posicionamiento institucional del hijo Laureano y a la purga de cuadros que han mostrado cualquier autonomía, convierte la sucesión en un asunto familiar más que institucional.

La Constitución de Nicaragua ha sido rediseñada a la medida de esa continuidad, y así establece que ante la falta definitiva de uno de los copresidentes el otro terminará el periodo.

Los escenarios que se abren son, por tanto, limitados desde la perspectiva de una transición democrática. Una eventual desaparición física de Daniel Ortega podría consolidar el poder de Rosario Murillo, quien ya opera como la voz cotidiana del régimen y quien, según fuentes cercanas al círculo de poder, canaliza toda comunicación directa con el mandatario.

También podría acelerar el ascenso de Laureano Ortega Murillo como figura de continuidad, en un modelo que algunos analistas comparan con una dinastía más extendida que la de los Somoza, dado que varios hijos de la pareja ocupan cargos o funciones de representación.

Lo que no se vislumbra, según coinciden periodistas independientes y analistas citados por Confidencial y Divergentes, es una apertura que permita a la oposición participar en condiciones mínimas de competencia ni una restitución del Estado de derecho. Ortega mismo declaró en julio, antes de que se iniciara el actual periodo de ausencia pública, que en Nicaragua "no volverá a haber elecciones" para que la oposición regrese al Gobierno. Esa afirmación, pronunciada en un acto partidario, refuerza la lectura de que el régimen se prepara para una sucesión controlada antes que para cualquier consulta popular.

En este marco, el domingo, Estados Unidos reafirmó su posición sobre la deriva que se vive en Nicaragua. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, dijo que Estados Unidos y sus socios regionales democráticos "permanecen comprometidos en avanzar el proceso ministerial de la OEA para garantizar que el pueblo nicaragüense, no dos déspotas, pueda decidir nuevamente el futuro de Nicaragua".

La declaración se produce en un momento en que el país ha completado cinco años sin elecciones competitivas y en el que el régimen ha rechazado darle el beneplácito de una nueva embajadora designada por la Administración Trump.

Pese al discurso de Estados Unidos, tras varios años de sanciones y aislamiento internacional, no aparecen con claridad qué otro tipo de herramientas diplomáticas podría utilizar la Casa Blanca para presionar al régimen enquistado en Managua de la pareja Ortega-Murillo.

En tanto, la combinación de una ausencia física cada vez más prolongada de Daniel Ortega, el protagonismo creciente de Rosario Murillo y de su hijo, y el rechazo explícito a cualquier proceso electoral competitivo configura un escenario de continuidad autocrática más que de transición.

FUENTE: Diario de Cuba