Miguel Díaz-Canel reafirma su alianza con Daniel Ortega mientras la ONU señala el deterioro democrático en Nicaragua

MIAMI.- En una muestra de alineación entre los regímenes autoritarios de la región, e l dictador de Cuba Miguel Díaz-Canel envió un mensaje de felicitación a su par dictatorial de Nicaragua, Daniel Ortega con motivo de su cumpleaños 81, en el que se refirió a la relación entre ambos países.

En la comunicación difundida en redes sociales, la cúpula en La Habana destacó la colaboración mutua y los compromisos conjuntos entre ambas administraciones.

"Estimado Daniel, en ocasión de tu cumpleaños recibe las más cálidas felicitaciones a nombre del pueblo y gobierno cubanos. Gracias por tu inquebrantable compromiso con Cuba a lo largo de tantos años de hermandad", el dirigente comunista cubano en un mensaje difundido en redes sociales.

En este sentido recalcó las luchas conjuntas de Cuba y Nicaragua, tras incidir en que "juntos" ambos países "continuaremos levantando las banderas de lucha por la soberanía y la justicia social de nuestros pueblos".

El mensaje coincide con las denuncias de organismos internacionales de derechos humanos sobre la consolidación del poder político y el desmantelamiento de las instituciones democráticas en Nicaragua por parte del gobierno que encabeza Ortega junto a Rosario Murillo.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha calificado la situación en el país centroamericano como indefendible, apuntando a las restricciones electorales y la persecución de voces opositoras. Pese a estas críticas de la comunidad internacional, los ejecutivos de Cuba y Nicaragua mantienen su alineación política en la región.

FUENTE: Con información de Europa Press