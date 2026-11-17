El régimen de Nicaragua que controla Daniel Ortega y Rosario Murillo afianza sus vínculos Con China mientras adelanta cambios constitucionales

SAN JOSÉ .-El régimen de Nicaragua a cargo de Rosario Murillo ordenó las detenciones de la cardióloga cubana-nicaragüense Judith Castro Ballester, y del traumatólogo Héctor Echeverrí, ambos del equipo de médicos de cabecera del dictador Daniel Ortega .

El motivo de las detenciones ordenadas por la copresidenta, según el régimen, tendrían que ver con la presunta filtración de información sobre la salud de Ortega, aunque también se les atribuyen corrupción en el manejo de “fondos millonarios”, según el reporte de medios.

Ballester, de 48 años de edad y a quien el régimen le otorgó la nacionalidad nicaragüense en 2019, se encontraría detenida en una dependencia judicial a la espera de ser omputada por hurto agravado, mientras sus padres fueron sacados violentamente del país y trasladados a Cuba.

Por su parte, Paladino, señalado de ser amigo y médico personal de Ortega, está detenido con cargos de corrupción, bajo el régimen de casa por cárcel.

Las aprehensiones de los médicos forman parte de una ola de represión ordenada en los últimos días por Murillo quien busca obtener el control absoluto de Nicaragua junto con su hijo.

Régimen afianza su poder

Hace una semana, se informó de la intervención del Hospital Escuela Carlos Roberto Huembes, por orden de Murillo, quien además despojó a la Policía Nacional el control del centro médico y lo encomendó a una empresa del régimen vinculada al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.

La entidad de salud que por años funcionó con el aporte de policías y empleados de todo el país, está a cargo ahora de la administración del régimen que con la medida habría logrado concentrar los contratos, los “sobresueldos” y servicios preferenciales.

El régimen ha acelerado en los últimos tiempos la represión, y el control de oro y de la educación con dos Institutos Confucios, con el respaldo de China, mientras se espera la actuación de la OEA que busca negociar la celebración de elecciones e intentar frenar el avance del autoritarismo.

Sin embargo, la pareja Ortega-Murillo “se niega a negociar”, según afirmó el subsecretario de Estado de EEUU para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, el mes pasado.

FUENTE: Con información de Confidencial; Infobae, redes