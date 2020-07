Régimen a un opositor: "Después de negro, homosexual, venir en contra de esta revolución"

En otra entrega de esta serie, se muestran los testimonio de opositores cubanos que han enfrentado la censura y la agresión por parte del régimen.

"Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques", dice el Artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En Cuba no se respeta ni este ni muchos otros derechos.

Juana Núñez Magdariaga, hermana del opositor Tomás Núñez, declaró que el asedio es constante, que incluso le niegan a su hermano la atención médica necesaria. "El de la Seguridad del Estado, Norberto, me engañó, porque yo quería ver a mi hermano cuando estaba en huelga de hambre, y me decía que estaba bien, cuando veo las fotos de mi hermano y veo que lo tienen con grilletes, con cosas puestas por donde quiera en una cama", contó Juana.

"He tenido que fajarme con la Policía, por ejemplo, con Carlos, uno jabaíto que es de la Policía, me he tenido que fajar para que lo vuelvan a llevar a hacerle análisis. Me ha ofendido, me ha dicho que después de negro, homosexual, venir en contra de esta revolución. Me ha querido botar pa' afuera de la estación de Policía", agregó.

Cuba: Rostros de la Represión son video-reportajes que buscan denunciar el uso sistemático de la violación de los Derechos Humanos en la isla por parte del régimen en La Habana; se hacen públicos mientras el régimen cubano se postula para un cupo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

