Registran 1.061 presos políticos en Venezuela, 58 con paradero desconocido

Desde 2014 hasta la fecha, el régimen ha detenido a 18.295 personas por causas políticas. "La lista de presos políticos incluye a personas que se mantienen privadas de libertad. No incluye, todavía, a todos los que han sido liberados o se mantienen bajo arresto a corto plazo", señaló el Foro Penal.

Mariana González, hija del presidente electo Edmundo González Urrutia, informó que ya supo dónde se encuentra su esposo tras su secuestro. Rafael Tudares fue detenido por agentes del régimen el 7 de enero cuando llevaba a sus hijos pequeños al colegio.

"Te encontré Rafa. Ha sido un via crucis muy duro. Aunque no te he visto y no sé cómo estás, ya sé dónde estás. Eres inocente. Tú no has cometido delito alguno. Voy a luchar por tu libertad y serás un hombre libre. Dios y la virgen están siempre con nosotros y con nuestros niños", indicó González en su cuenta en la red X, el viernes 21 de febrero.

Aislamiento de presos politicos

El 13 de febrero, familiares de presos políticos venezolanos denunciaron la restricción de visitas, lo que implica la violación de sus derechos humanos.

"Los custodios informan a los familiares que estas restricciones se deben a órdenes superiores, argumentando que los detenidos injustamente tienen prohibido recibir visitas. Sin embargo, la información sobre esperar a que termine un ‘tiempo de adaptación’ es solo una estrategia para desalentar a los familiares y evitar que sigan insistiendo en su derecho a ver y abrazar a sus seres queridos", indicó la activista Sairam Rivas, pareja del preso político Jesús Armas.

FUENTE: Con información del Foro Penal