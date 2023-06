Religiosa pide al régimen de Cuba escuchar y atender al pueblo

“Se nos impone ahora una nueva y más honda relación con Rusia, pero a su vez otras alianzas… sólo me pregunto y creo que como yo, tantos también se cuestionan, si no hay ninguna posibilidad desde dentro… ¿Es que no hay otras alternativas para salir del hueco en que por años nos han colocado y la solución de ahora es que seremos tierra de alguien y dueños de nada…?”, escribió Sor Nadieska.

Sor Nadieska, es una de las monjas que en ocasiones anteriores ha denunciado las violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura cubana y la grave crisis económica que vive la isla.

En su texto, la religiosa asegura que lo que se vive en el país "se trata de nosotros, de incluirnos, de mirar y buscar juntos, de dejar la prepotencia y escuchar criterios diversos, válidos, inteligentes y certeros, se trata de respeto y diálogo, de búsqueda en común, de deponer imposiciones absurdas, se trata de recomenzar la historia, intentar un nuevo modelo de gobierno, se trata de aceptar humildemente que no nos sirve lo que se lleva intentando e imponiendo por décadas…”

Por esta razón, Sor Nadieska pide al régimen encontrar soluciones a la ausencia de alimentos y medicinas en el país. Clama por poner fin a la inseguridad y a la violencia desbordada así como a los constantes atropellos de la policía contra la población civil.