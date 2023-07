Renuncia de vicepresidenta de las Primarias "es política"

CARACAS.- A casi 100 días de realizarse la elección del candidato opositor, el 22 de octubre, las Primarias no dejan de estar en un camino lleno de escollos.

La renuncia de María Carolina Uzcátegui a la vicepresidencia de la Comisión Nacional de Primarias se aprecia como una decisión “más política que técnica”, e “inconveniente” en el actual clima electoral, señalan analistas políticos. Pero, pese a que representa un “golpe” para el proceso de escogencia del abanderado para las elecciones 2024 , no añade más riesgos a los que atraviesa hoy.

El hecho que causó inquietud sobre las primarias, conocido a través de una carta el miércoles 26, ha generado un debate entre opositores que rechazan y respaldan la decisión.

Y este viernes tomó otra controvertida decisión. Uzcátegui, en una intervención radial, sugirió que las primarias deben realizarse en fecha distinta a la del 22 de octubre.

“Los tiempos están demasiado ajustados. Se necesitaría un poco más de tiempo para hacer una primaria autogestionada amplia e inclusiva”, indicó. Y agregó: Yo no estoy en contra de la primaria, al contrario hay una necesidad de una propuesta unitaria para 2024 y el entusiasmo de cada estado es real. El motivo de mi renuncia es un llamado de atención a que los centros de votación que requieren meticulosidad sean verificados y validados”, dijo en referencia a los 2.500 mencionados por el presidente de la instancia, Jesús María Casal.

Para Pablo Quintero, politólogo y consultor político, la renuncia de Uzcátegui puede parecer poco relevante en vastos sectores del país, ante el abismo informativo y la frágil cobertura de los medios tradicionales, pero resulta negativo, en medio de la incertidumbre. Además, es valorada de distinta forma en cada organización política, según la su estrategia.

"Tiene una incidencia negativa. Es una decisión personal y también puede estar justificada, dado que la Comisión de Primarias trabaja con limitaciones financieras y el tiempo con el que cuenta, no hay organización logística ni financiera en un escenario de incertidumbre, pues no hay seguridad de lo que vaya a pasar en octubre y no hay respuesta ante eso".

Y prosiguió: "La parte negativa de esto es que las renuncias refuerzan la creencia de que eso es más de lo mismo, pero también es una decisión personal. Estar en la primaria no significa estar hasta el final, sin cuestionamiento, pero creo que hay que cuidar las formas en este momento"

Pedro Pablo Peñaloza, periodista venezolano especializado en tema político, destacó en principio las cualidades de Uzcátegui. Ser expresidenta de la cámara de comerciantes venezolana, Consecomercio, y exmiembro de la junta directiva de Fedecámaras hacían referencia a una dirigente con aval.

No obstante, señaló que entre los escenarios probables de las primarias, su renuncia “se esperaba”.

“En el pasado hubo diferencias importantes entre Uzcátegui y la Plataforma Unitaria Democrática, debido a que en el 2020 ella se presentó como candidata a diputado de la Asamblea Nacional, a pesar de que la máxima instancia opositora llamó a no participar, y eso planteó un proceso de rupturas más adelante”.

Este hecho, dijo, significó un aspecto positivo para ambas partes.

“La Plataforma Unitaria mostró disposición a incorporar a personas de reconocida trayectoria y credibilidad y con alto sentido crítico. La mejor reacción que tuvo la Comisión de Primarias no fueron los aplausos sino los silencios que provocó, debido a que había sido bien conformada”.

También ella tuvo una posición “más proactiva” al formar parte de esa instancia.

Peñaloza indicó que los argumentos técnicos y logísticos constituyen una “preocupación real” . “Sí golpean pero es cierto que evidencia un mayor apoyo a las primarias, pero esta como ayer, sigue enfrentando los mismos desafíos, los mismos peligros y ataques oficialistas. Este es un proceso demasiado expuesto a la amenaza”.

La más reciente encuesta realizada por Delphos con la Universidad Católica Andrés Bello reportó que 67,1% de los venezolanos están dispuestos a votar en la primaria.

De los 13 candidatos inscritos en para a elección primaria, de los cuales tres están inhabilitados arbitrariamente, entre ellos María Corina Machado, que encabeza las encuestas sobre popularidad. Uzcátegui ha manifestado sus diferencias políticas con ella, dice Peñaloza. “La motivación política tiene nombre y apellido y si se lee detenidamente la carta, lo asoma y lo sugiere”.