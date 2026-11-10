República Dominicana anticipa nuevas gestiones internacionales contra las pandillas en Haití

MIAMI. — El Gobierno dominicano anticipa una nueva ronda de gestiones internacionales para reforzar la respuesta a las pandillas en Haití, con una evaluación prevista esta semana en Naciones Unidas y posibles reuniones posteriores en Washington, según anunció el canciller Víctor Bisonó a DIARIO LAS AMÉRICAS.

“En esta misma semana habrá una presentación en la ONU para pasar un balance”, indicó el funcionario durante una entrevista con este medio en el XI Diálogo Presidencial del Grupo IDEA, celebrado el martes en el Wolfson Campus del Miami Dade College.

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Bisonó agregó que “me parece que habrá otras reuniones en Washington” para examinar qué apoyo adicional puede ofrecerse a los contingentes internacionales.

El canciller dominicano no precisó las fechas ni quiénes participarían en los encuentros, ni aclaró si asistiría o qué papel tendría su Gobierno en la organización.

Completar el despliegue

Según Bisonó, la fuerza internacional cuenta con unos 2.500 de los aproximadamente 5.500 efectivos previstos, cuyo despliegue espera que se complete a finales de año para reforzar a la policía y a las autoridades haitianas frente a las organizaciones criminales.

El reclamo dominicano tiene antecedentes. El presidente Luis Abinader pidió completar el contingente ante la Asamblea General de la ONU el 23 de septiembre. Bisonó reiteró esa petición dos días después y el 26 de octubre situó en tres meses el plazo previsto para alcanzar la dotación anunciada.

La Oficina de Apoyo de Naciones Unidas en Haití también anticipó en octubre una aceleración de las incorporaciones hasta finales de 2026. Su responsable, Daniela Kroslak, explicó que los nuevos despliegues dependen de la preparación del personal, las verificaciones requeridas y la disponibilidad de sus equipos.

Consultado sobre las demoras en la respuesta internacional, Bisonó sostuvo que “definitivamente todo el mundo quisiera que fuera lo más rápido posible”.

El apoyo financiero y logístico

“República Dominicana, mientras tanto, ha hecho su parte”, aseveró el canciller, tras asegurar que su Gobierno aportó 20 millones de dólares al fondo de apoyo a la misión y facilita el tránsito de personal, equipos y suministros hacia Haití.

La contribución había sido anunciada el 26 de octubre, junto con aproximadamente 1,06 millones de dólares destinados a asistencia logística, evacuaciones médicas y otras facilidades para los contingentes.

Bisonó destacó el traslado de equipos para el contingente de Bangladesh con respaldo de Alemania, una cooperación que permitió enviar desde el puerto dominicano de Haina hacia Haití unas 525 toneladas de suministros, armamento, vehículos especializados y equipos de apoyo, según informó la Cancillería el 1 de noviembre.

Seguridad y elecciones

El jefe de la diplomacia dominicana vinculó el refuerzo de la seguridad con los preparativos para elegir nuevas autoridades haitianas. “Los haitianos tienen que resolver su problema ellos, elegir sus autoridades y buscar cómo echar adelante el país”, afirmó.

También se refirió a las tropas salvadoreñas desplegadas para buscar a cuatro técnicos militares desaparecidos después de un ataque ocurrido el 18 de octubre. A su juicio, esas operaciones podrían ayudar a controlar a las bandas y favorecer las condiciones para avanzar hacia las elecciones.

El despliegue salvadoreño opera en gran medida fuera de la estructura de la fuerza multinacional respaldada por la ONU, lo que ha motivado llamados a coordinar las operaciones.

La violencia mantiene a cerca de 1,5 millones de personas desplazadas dentro de Haití, entre ellas más de 740.000 niños, según el balance presentado en octubre por Naciones Unidas. El organismo advirtió que la inseguridad sigue afectando la vida cotidiana y la recuperación de la autoridad estatal, pese al incremento de las operaciones contra los grupos armados.

Bisonó participó en el XI Diálogo Presidencial del Grupo IDEA, que reunió en Miami a exmandatarios y dirigentes de América Latina y España para examinar los desafíos de la democracia y las libertades en la era digital y de la inteligencia artificial.