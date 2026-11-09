EEUU elogia a República Dominicana por el cierre de una empresa china que operaba ilegal

El encargado del Departamento de Estado para Latinoamérica, Juan Pablo Segura. (Perfil de X)

SANTO DOMINGO — El gobierno de Estados Unidos elogió este lunes a la República Dominicana por el cierre de una empresa china que supuestamente funcionaba ilegalmente en el país y aseguró que las compañías deben respetar la legislación laboral de cada nación.

“Reconocemos a las autoridades de la República Dominicana por tomar medidas decisivas para clausurar una gran fábrica de cartón que operaba ilegalmente en Santo Domingo bajo administración china”, manifestó el encargado del Departamento de Estado para Latinoamérica, Juan Pablo Segura, en un mensaje en X reproducido por la embajada estadounidense.

El funcionario no dio detalles sobre la fábrica, pero señaló que no debe tolerarse “operar sin permisos, mantener un depósito ilícito de combustible ni evadir las leyes laborales mediante la contratación ilegal de trabajadores extranjeros”.

“Una verdadera alianza económica requiere transparencia, competencia justa y respeto al Estado de Derecho”, agregó.

La compañía clausurada es Fábrica Cartesa, situada en la comunidad de Pata de Palma, en San Antonio de Guerra. El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes intervino el establecimiento el 29 de octubre, a través del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM).

Según la información divulgada por las autoridades y recogida por Diario Libre, diario dominicano, la empresa no contaba con el certificado de uso de suelo ni con las autorizaciones requeridas para operar.

La fábrica está integrada por tres naves industriales y un edificio de cuatro niveles que se utilizaba para oficinas y residencias. Se decomisó un tanque con capacidad para almacenar 5.000 litros y retuvieron 1.000 galones de gasoil.

El valor de los bienes incautados fue estimado en RD$ 2,25 millones, equivalentes a unos USD 37.031.

Empresas chinas representan un peligro

El pasado 20 de octubre, el Ministerio de Trabajo de la República Dominicana ordenó paralizar las operaciones de 24 empresas de capital chino en el país, al considerar que representan un “peligro inminente” para la seguridad e integridad de los trabajadores.

Las órdenes incluyeron la inspección de 101 establecimientos cuyos propietarios son ciudadanos chinos, aseguró el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, sin precisar a qué se dedicaban esas fábricas.

El ministro señaló en esa ocasión que fueron identificados incumplimientos relacionados con derechos laborales, descanso semanal, pago de bonificaciones y horas extraordinarias, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo.

También se encontró que 33 de las empresas chinas inspeccionadas incumplían las disposiciones del Código de Trabajo sobre proporción de trabajadores dominicanos y extranjeros, que exige que al menos el 80 % sean nacionales.

FUENTE: Con información de EFE/Diario Libre/Infobae