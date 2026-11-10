Mejía se solidariza con los haitianos y marca límites de la responsabilidad dominicana

MIAMI. — El expresidente dominicano Hipólito Mejía expresó en Miami su “pesar” por las condiciones en que viven los haitianos y sostuvo que la República Dominicana ya ha soportado buena parte de las consecuencias de la crisis en el país vecino.

“A mí me duele lo que está pasando en Haití”, afirmó Mejía a DIARIO LAS AMÉRICAS en la antesala del XI Diálogo Presidencial del Grupo IDEA.

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El exmandatario recordó que trabajó en territorio haitiano y que esa experiencia le permitió conocer de cerca cómo vive y labora la gente. Al volver sobre el tema, dijo que la situación le duele “como ser humano”.

Mejía describió como amistosa la relación que mantuvo con Haití durante su gobierno. Al referirse a la responsabilidad que, a su juicio, le corresponde a cada país frente a la crisis, aseveró: “El problema de los haitianos es de los haitianos”.

El trabajo y la migración en la frontera

La situación del país vecino también se refleja en el debate dominicano sobre el empleo de trabajadores haitianos en la agricultura y la construcción. En noviembre de 2024, Mejía propuso establecer permisos laborales y expresó su desacuerdo con las deportaciones masivas.

Al preguntársele por los permisos de trabajo para migrantes haitianos, Mejía recordó que en 2025 el presidente Luis Abinader se reunió con él y con los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina para abordar la crisis en el país vecino.

“Le hicimos unas recomendaciones de las que se han realizado algunas y otras no”, indicó, sin precisar cuáles siguen pendientes.

Entretanto, las autoridades dominicanas han mantenido los operativos migratorios. En un balance del 20 de octubre, la Dirección General de Migración informó que deportó a 1.240 personas en situación migratoria irregular a través de los pasos fronterizos de Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales.

La violencia se extiende en Haití

Las declaraciones de Mejía se producen en momentos en que la violencia de las bandas armadas se ha extendido a nuevas zonas de Haití.

A finales de septiembre, el Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó hasta el 31 de marzo de 2027 el mandato de la Fuerza de Supresión de Pandillas. En los últimos días, las autoridades haitianas intensificaron sus operaciones contra esos grupos con apoyo de tropas salvadoreñas.

Preguntado por la posibilidad de una nueva invasión, Mejía reaccionó con escepticismo. “¿Quién va a invadir? Esas cosas ya pasaron de moda”, respondió. También cuestionó qué están haciendo Estados Unidos y otros países de la región frente a la crisis y expresó su esperanza de que se encuentre una salida.

Mejía figura en el primer panel del XI Diálogo Presidencial del Grupo IDEA, que se celebra este martes en el Wolfson Campus del Miami Dade College.

Según el programa, Mejía comparte mesa con Laura Chinchilla, de Costa Rica, Jamil Mahuad, de Ecuador, y Jeanine Áñez, de Bolivia, para debatir sobre el Estado de derecho y la estabilidad de las democracias en las Américas.