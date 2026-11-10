martes 10  de  noviembre 2026
COOPERACIÓN

República Dominicana respalda ofensiva salvadoreña contra las pandillas en Hai

El mandatario dominicano respaldó el despliegue militar salvadoreño y aseguró que continuará proporcionando asistencia logística y de inteligencia

&nbsp; En un comunicado, la cancillería del Gobierno de Luis Abinader dijo que la Décima Cumbre de las Américas fue pospuesta para 2026 y que los recursos invertidos hasta la fecha servirán para el año próximo

 

En un comunicado, la cancillería del Gobierno de Luis Abinader dijo que la Décima Cumbre de las Américas fue pospuesta para 2026 y que los recursos invertidos hasta la fecha servirán para el año próximo

Europa Press
Por María Graterol

SANTO DOMINGO.- El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, expresó este martes su respaldo a la operación militar de El Salvador en Haití y destacó la colaboración con el gobierno de Nayib Bukele para combatir a las organizaciones criminales que mantienen sumido al país en una profunda crisis de seguridad.

El Salvador desplegó en octubre a unos 2.000 militares en territorio haitiano para participar en una operación destinada a localizar y rescatar a cuatro soldados desaparecidos tras una emboscada de pandillas cerca de Puerto Príncipe.

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La intervención salvadoreña representa un respaldo a los esfuerzos internacionales para recuperar la seguridad y enfrentar a las estructuras criminales que controlan amplias zonas de Haití.

República Dominicana respalda a las fuerzas salvadoreñas

Abinader destacó la importancia de coordinar las operaciones entre el Ejército salvadoreño y la Fuerza de Supresión de Pandillas, respaldada por Naciones Unidas, con el propósito de fortalecer las acciones contra las organizaciones criminales.

"Ante la polémica que se ha presentado entre la Fuerza de Supresión de Pandillas y el Ejército salvadoreño, tienen que ponerse de acuerdo y coordinar" las acciones en Haití, declaró el mandatario a la prensa.

El gobernante dominicano afirmó que los países aliados comparten la disposición de "apoyar decididamente al Ejército salvadoreño y la actitud del presidente (Nayib) Bukele".

También confirmó que su gobierno contribuye directamente con la operación.

"Lo apoyamos en toda la parte de logística y de inteligencia, y lo seguiremos apoyando por el trabajo que están haciendo", agregó Abinader.

Bukele anuncia destrucción de instalación de 400 Mawozo

Por su parte, Bukele anunció que los militares salvadoreños desplegados en Haití destruyeron el "cuartel general" de 400 Mawozo, considerada una de las principales pandillas que operan en ese país.

La acción representa un nuevo golpe contra las estructuras criminales que desafían a las autoridades haitianas y alimentan la violencia en el territorio.

firme su política fronteriza

La crisis de seguridad en Haití también representa un desafío para República Dominicana, que comparte con ese país la isla La Española.

El gobierno de Abinader mantiene una política migratoria restrictiva para contener el ingreso irregular de haitianos y reforzar el control fronterizo. Como parte de esa estrategia, ordenó la construcción de un muro de 380 kilómetros a lo largo de la frontera común.

FUENTE: Con información de AFP

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