Trump dice que México "cesará" de enviar petróleo a Cuba

La Casa Blanca eleva la presión sobre los países que sostienen al régimen castrista y busca acelerar su aislamiento internacional

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos Donald Trump.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que México dejará de suministrar petróleo a Cuba, luego de que su administración advirtiera sobre la imposición de aranceles punitivos a los países que continúen abasteciendo de crudo al régimen comunista de la isla.

“Cuba es una nación fallida. México va a dejar de enviarles petróleo”, declaró Trump durante un encuentro con periodistas en el Despacho Oval, al subrayar el endurecimiento de la política estadounidense contra el sostenimiento económico de la dictadura cubana.

Durante los últimos años, la economía de la isla se sostuvo en buena medida gracias al petróleo subsidiado que recibía desde Venezuela. Ese respaldo se interrumpió tras la caída y captura del dictador depuesto Nicolás Maduro, luego de una operación ejecutada por fuerzas estadounidenses, lo que dejó al régimen cubano sin su principal fuente energética externa.

El eventual cese del suministro mexicano agravaría la crisis económica que atraviesa Cuba, considerada la más severa desde el colapso de la Unión Soviética en 1991, con escasez crónica de alimentos, apagones generalizados y un deterioro acelerado de los servicios básicos.

Aranceles punitivos

La semana pasada, Trump aprobó un decreto que impuso aranceles punitivos a los países que continúen suministrando petróleo a Cuba. En la práctica, la medida obligó a los socios del régimen castrista a elegir entre mantener relaciones comerciales con la mayor economía del mundo o sostener a una isla empobrecida y gobernada por una dictadura.

El gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, se mostró inicialmente reacio a cortar los envíos de crudo y advirtió sobre una posible “crisis humanitaria”. Sin embargo, Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de México, y la amenaza de aranceles representó un riesgo significativo para una economía de crecimiento limitado.

Aunque Sheinbaum expresó su “solidaridad” con el pueblo cubano, reconoció que no deseaba exponer a México a represalias comerciales de Washington.

Trump reiteró que su administración mantuvo contactos con dirigentes del régimen cubano, aunque sin precisar avances concretos. Desde La Habana, un alto funcionario reconoció comunicaciones entre ambos gobiernos, pero descartó la existencia de negociaciones formales. Mientras tanto, Washington intensificó la presión para aislar a la dictadura cubana y cortar las fuentes externas que prolongaron su permanencia en el poder.

FUENTE: Con información de AFP

