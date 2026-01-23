Fiscalía archiva denuncia contra Julio Iglesias por agresión sexual

El cantante español Julio Iglesias durante una conferencia de prensa de promoción del álbum "México" en la Ciudad de México, el 23 de septiembre de 2015.

MIAMI.- La fiscalía española anunció este viernes el archivo de la denuncia por delitos sexuales y trata de personas contra Julio Iglesias que dos exempleadas del cantante hicieron ante la justicia española, al no ser competente para investigar los hechos ocurridos en las Bahamas y la República Dominicana .

"Se procede al archivo de las presentes diligencias de investigación (...) por falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto la falta de competencia de la fiscalía para iniciar las pesquisas", indicó el Ministerio Público en un comunicado.

Tras analizar la denuncia, la fiscalía indicó que no podía abrir una investigación, ya que las víctimas son extranjeras y no residen en España, el acusado (que vive entre Miami, Dominicana y Bahamas) tampoco está en España y los presuntos hechos ocurrieron "en países plenamente competentes" para indagarlos judicialmente.

"La Audiencia Nacional, siguiendo los criterios marcados por nuestro más Alto Tribunal, ha interpretado reiteradamente (...) que España no es competente para investigar delitos cometidos en el extranjero cuando no existan vínculos relevantes con nuestro país. Especialmente, cuando las víctimas son extranjeras y no son residentes en España; cuando los presuntos autores también lo son o no se encuentran en España (o, aun siéndolo, tampoco están en nuestro país); y cuando los hechos se investigan o pueden investigarse en el Estado donde ocurrieron”, explica el dictamen de la fiscalía.

Denuncias

Dos exempleadas del cantante español, el artista latino que más discos vendió en el mundo, presentaron una denuncia en España el 5 de enero, afirmando, entre otros, haber sido víctimas de presuntas vejaciones y acoso sexual por parte de Iglesias, quien, según ellas, abusaba de su poder con empleadas frecuentemente jóvenes y en situación de precariedad.

Una de ellas también describió a los medios que destaparon el caso de penetraciones no consentidas. De acuerdo con la investigación llevada a cabo por la cadena estadounidense Univision y el español elDiario.es, los presuntos abusos habrían ocurrido en 2021, en las mansiones del artista en la República Dominicana y en las Bahamas.

El artista de 82 años, quien defendió su inocencia, había pedido el archivo de la denuncia presentada por sus dos exempleadas.

Mensajes

Para demostrar su inocencia, el día jueves el intérprete español había recurrido a Instagram para compartir una serie de mensajes que recibió de las acusadoras a través de WhatsApp.

En un comunicado publicado en sus historias, el cantante de 82 años aseveró que recurrió a la plataforma debido a que la Fiscalía de España le impide ejercer su defensa. Iglesias señaló que los mensajes de WhatsApp demostraban el trato que las exempleadas que hoy lo acusan tenían hacia él.

Mensajes Julio Iglesias Presunto mensaje enviado por una de las dos exempleadas que presentó una demanda en contra de Julio Iglesias. Captura de pantalla/Instagram/@julioiglesias

"La evidencia es clara: las comunicaciones de WhatsApp enviadas por las denunciantes durante el tiempo que trabajaron en mi casa y las comunicaciones después de irse, demuestran que la información difundida carece de veracidad. Es muy grave que la mentira y la desinformación se utilicen como armas para atacar a personas. Todo tiene un límite, es necesario desenmascarar estas falsedades y contar la verdad", aseveró.

Mensajes Julio Iglesias 4 Presunto mensaje enviado por una de las dos exempleadas que presentó una demanda en contra de Julio Iglesias. Captura de pantalla/Instagram/@julioiglesias

En las imágenes presentadas por Iglesias, se puede apreciar mensajes enviados por dos mujeres, María Alejandra Feliz y Stephany Low, quienes se presumen ser los nombres reales de las exempleadas que presentaron la denuncia, hasta ahora presentadas bajo seudónimos para proteger su identidad.

En los textos, ambas se dirigen al cantante de forma respetuosa y cariñosa. Los mismos datan desde 2021 hasta 2023. En algunos, las mujeres envían 'besos', 'abrazos' y hasta 'te quiero'.

Reacción de Frank Rainieri

Quien se pronunció en medio de las acusaciones fue Frank Rainieri, amigo íntimo y socio del intérprete español. Juan de la Cueva, primo de Iglesias, acusó al empresario dominicano de ser un traidor, en medio de informaciones de una campaña de desprestigio liderada por él.

Y en una entrevista reciente que concedió el Manuel Aguilera al programa Ni más ni menos, de Yelenis Reina, el periodista señaló que un empresario con el que conversó previo a hacerse públicas las denuncias contra Iglesias le manifestó que Rainieri presuntamente tenía una riña con el artista de 82 años.

Ante las especulaciones, Frank Rainieri ha roto el silencio para defender su imagen y aseveró que no mantiene desacuerdos con el cantante de Ni te tengo ni te olvido.

"Estaba en Punta Cana, y el viernes me llamó preocupado por lo que había salido, diciendo que yo era la mano negra detrás de él. Me preguntó 'Frank ¿cómo es posible?'. Digo 'Mira Julio, tú lo sabes, tú estás en esto'. Me molesta que se hable mentiras. Que digan que yo estaba detrás de esto, ¿qué interés puedo tener? Por Dios… Además, es mi amigo", comentó en una entrevista que concedió a Antonio Montero.

El empresario aseveró que muchas de las cosas que se han dicho son mentiras y que no tiene ninguna intención oculta para dañar la reputación del Iglesias. Enfatizó que nunca vio una conducta inadecuada por parte del cantante.

FUENTE: AFP